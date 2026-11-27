Starker Schneefall hat am Donnerstag den Betrieb am Flughafen Wien erheblich gestört. Durch reduzierte Kapazitäten der Flugsicherung und Notwendigkeit der Enteisierung kam es zu massiven Verzögerungen. Fluggäste warteten stundenlang, einige Flüge wie ein Ryanair-Flug nach London-Stansted verzögerten sich fast um acht Stunden. Auch technische Probleme beim Enteisungssystem bei Ryanair trugen zur Situation bei.

Starker Schneefall brachte den Flughafen Wien am Donnerstag an seine Belastungsgrenze. Passagiere saßen stundenlang in Flugzeugen fest. Die Abflugzeit verschob sich immer weiter nach hinten.

Stundenlang warteten Reisende am Donnerstag am Flughafen Wien darauf, dass ihre Flugzeuge enteist wurden, wie Leserinnen und Leser aeroTELEGRAPH berichteten. Seit mehr als zweieinhalb Stunden stehe das Flugzeug von Ryanair herum, berichtete einer von ihnen. Und erst sah es so aus, als würde es noch einmal so lange dauern.

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Doch der Leser hatte Glück - es wurden doch nur rund dreieinhalb Stunden Verspätung auf dem Flug nach Faro.