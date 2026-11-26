Verdi organisiert den weltweiten Aktionstag Make Amazon Pay mit Streiks an zehn deutschen Standorten. Der US-Konzern bestritt digitale Tracker und verteidigte seine Arbeitsbedingungen.

Die Gewerkschaft ver.di kündigt für den anstehenden weltweiten Aktionstag "Make Amazon Pay" massive Streik maßnahmen an den Logistikstandorten des US-Technologie- und Handelsriesen Amazon in Deutschland an. Ziel der Maßnahme ist es, das Unternehmen zu rechtsverbindlichen Tarifverträgen für den gesamten Einzelhandel sowie zu einem speziellen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit zu verpflichten. Silke Zimmer, die im Bundesvorstand von ver.di für den Bereich Handel zuständig ist, betonte, dass die Beschäftigten trotz massiver Einschüchterungsversuche weiterhin für die Anerkennung ihrer Tarifrechte kämpfen. Der Konzern hingegen unterstrich in einer Stellungnahme seine Zuverlässigkeit im Lieferservice und wies die Forderungen der Gewerkschaft als pauschal und nicht haltbar zurück.

Betroffene Standorte und Umfang der Streikmaßnahme

Die Streikaktion wird sich auf zehn konkrete Standorte in ganz Deutschland erstrecken, um die Lieferketten regional spürbar zu beeinträchtigen. Zu den betroffenen Logistikzentren zählen Einrichtungen in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben sowie Achim. Diese geografische Streuung soll zeigen, dass die Unzufriedenheit der Belegschaft keine isolierte Problematik an einem einzelnen Ort ist, sondern ein unternehmensweites Phänomen darstellt. Durch die Koordination im Rahmen des weltweiten Aktionstags des gewerkschaftlichen internationalen Dachverbands UNI Global unter dem Motto "Make Amazon Pay" erhalten die lokalen Forderungen zusätzliche internationale Bedeutung und Druck auf den Managementvorstand.

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Forderungen nach fairen Löhnen und gesunden Arbeitsbedingungen

Im Zentrum der Kritik von ver.di steht die Bewertung der aktuellen Arbeitsbedingungen im Handel, insbesondere die fehlende soziale Absicherung und die physische Belastung der Mitarbeiter. Silke Zimmer erklärte, dass der Lohn vieler Beschäftigter bei Amazon oft nicht zum Leben reiche und gravierende körperliche Folgen habe. Die Gewerkschaft moniert monotone Arbeitsabläufe in den Fulfillment Centern, das Heben schwerer Lasten sowie eine als aggressiv empfundene betriebliche Kontrolle. Dies soll durch den Einsatz digitaler Tracker geschehen, die jeden Schritt der rund 40.000 Beschäftigten in Deutschland lückenlos überwachen sollen, was nach Ansicht von ver.di zu einer unnatürlichen und gesundheitsschädlichen Arbeitsatmosphäre führt.

Position von Amazon: Rückweisung der Vorwürfe und Daten zu Löhnen

Ein Sprecher des US-Konzerns wies die "immer gleichen pauschalen Vorwürfe" der Gewerkschaft scharf zurück und betonte, dass digitale Tracker bei Amazon nicht existieren. Stattdessen werde ein branchenübliches Warenwirtschaftssystem genutzt, das keine personenbezogene Schritt-zu-Schritt-Überwachung im Sinne der Gewerkschaftskritik darstelle. Der Konzern verwies darauf, dass dank sehr guter Prozesse und vorausschauender Planung das Arbeitspensum der Mitarbeiter als gut schaffbar eingestuft werde. Zudem hebe man die Löhne jährlich an, wobei der durchschnittliche Einstiegslohn aktuell bei 16,66 Euro pro Stunde liege. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sei bereits seit mehr als fünf Jahren im Unternehmen tätig, was auf eine stabile Belegschaft hindeute.

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Zahlen, Fakten und wirtschaftlicher Kontext der Auseinandersetzung

Um die wirtschaftliche Dimension der aktuellen Konflikte einzuordnen, setzt Amazon in Deutschland etwa 13.000 saisonale Mitarbeiter ein, was die Flexibilität, aber auch die Prekarität in der Logistikbranche verdeutlicht. Die Gewerkschaft argumentiert, dass diese saisonalen Strukturen oft mit unsicheren Verträgen und fehlenden sozialen Standards einhergehen, die nur durch einen flächendeckenden Tarifvertrag korrigiert werden können. Während Amazon auf die hohe Mitarbeiterfluktuation als natürlichen Marktkorrektiv hinweist, sieht ver.di darin ein Zeichen für das Versagen der aktuellen Arbeitspolitik des Unternehmens. Die Forderung nach einem "Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit" zielt darauf ab, konkrete Grenzwerte für Arbeitsintensität und Pausen rechtlich verbindlich zu regeln.

Ausblick auf weitere Verhandlungen und rechtliche Schritte

Trotz der scharfen Rhetorik beider Seiten bleibt das primäre Ziel von ver.di, den US-Riesen zum Abschluss von rechtsverbindlichen Tarifverträgen zu bringen. Bisher haben viele Verhandlungen im Einzelhandel oft in einer Sackgasse geendet, da der Arbeitgeberverband und einzelne Konzerne wie Amazon an der tarifvertraglichen Freiheit festhalten. Es ist abzuwarten, ob die massiven Streikdrohungen und die internationale Solidarität durch UNI Global einen Wendepunkt in den Verhandlungen herbeiführen werden. Bis zu einer einvernehmlichen Lösung werden die angespannten Verhältnisse und die gegenseitigen Vorwürfe über die Arbeitsbedingungen und die Digitalisierung der Kontrolle voraussichtlich weiter eskalieren.