Hacker nutzten eine bekannte Windows-Sicherheitslücke, um weltweit 782 Kassenterminals zu kompromittieren. Mindestens eine Million Kredit- und Debitkartendaten wurden entwendet. Betroffen sind unter anderem Deutschland, Brasilien und die USA.

Weltweit erbeuteten Hacker durch einen großangelegten Cyberangriff auf Kassenterminals sensible Zahlungsdaten. Die Angreife nutzten eine bereits geschlossene Sicherheitslücke in Windows, um die Kontrolle über die Systeme zu übernehmen und Schadsoftware zu installieren. Dabei wurden Daten von mindestens einer Million Kredit- und Debitkarten gestohlen. Besonders betroffen ist Brasilien mit 677 kompromittierten Terminals, gefolgt von den USA und Russland. Auch in Deutschland wurden vier infizierte Systeme identifiziert.

Umfang des Angriffs auf Kassensysteme global

Die Analyse der von den Sicherheitsforschern gefundenen Daten zeigt ein klares Bild der betroffenen Region. Insgesamt standen 782 Kassensysteme in 20 Ländern unter Angriff. Brasilien war mit Abstand das am stärksten betroffene Land, da dort 677 der kompromittierten Terminals lokalisiert wurden. Dies bedeutet, dass der Großteil der technischen Infrastruktur für diesen Diebstahl in Brasilien operierte. Die USA belegten mit 22 betroffenen Systemen den zweiten Platz. Auf dem dritten Rang folgte Russland mit 8 erfassten Fällen. Deutschland rangiert mit 4 infizierten Kassensystemen deutlich außerhalb der Spitzengruppe der betroffenen Länder. Österreich und Frankreich wiesen jeweils ein kompromittiertes System auf. Für 52 der erfassten Geräte konnte keine geografische Zuordnung getroffen werden. Diese Daten deuten auf eine streng organisierte kriminelle Struktur hin, die ihre Infrastruktur über nationale Grenzen hinweg verteilte.

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Nutzung der Windows-Sicherheitslücke durch Kriminelle

Der technische Mechanismus des Einbruchs basiert auf einer bekannten Schwachstelle im Microsoft-Betriebssystem. Die Angreife exploitieren die Sicherheitslücke, um die Fernsteuerung über die Kassenterminals zu erlangen. Sobald die Kontrolle gesichert war, installierten sie maßgeschneiderte Schadsoftware, die die Zahlungsdaten direkt während des Bezahlvorgangs abfing. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Angriffs war, dass Microsoft die entsprechende Lücke bereits im Dezember 2024 geschlossen hatte. Die Opfer hatten ihre Systeme jedoch nicht ausreichend aktualisiert. Dies machte es den Tätern leicht, auf frei verfügbaren Programmcode im Internet zurückzugreifen. Sie mussten den Angriff nicht von Grund auf neu entwickeln, sondern passten lediglich die existierenden Tools für ihre spezifische Attacke auf Kassensysteme an. Die gefundenen Beweise umfassten umfangreiches Material, darunter Schadcode, Angriffswerkzeuge und die gestohlene Datenbank mit den Kartendaten.

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Gestohlene Daten und Ausmaß der Kompromittierung

Die in der Datenbank gespeicherten Informationen betreffen mindestens eine Million unterschiedliche Kredit- und Debitkarten. Zu den erbeuteten Daten gehören Kartennummern, Ablaufdaten und weitere sensible Informationen, die für betrügerische Aktivitäten missbraucht werden können. Wichtig ist jedoch, dass die dreistelligen Sicherheitsnummern auf der Rückseite der Karten in der gestohlenen Liste nicht enthalten sind. Dies schränkt die Möglichkeit für sofortige Online-Käufe etwas ein, erhöht aber das Risiko für andere Betrugsformen wie Nachbestellungen oder Telefonbetrug. Die Angreife haben Zugriff auf ein massives Volumen an Finanzdaten. Die Gefahr liegt darin, dass diese Informationen langfristig verkauft oder für Identitätsdiebstahl genutzt werden können. Die Natur der abgefangenen Daten zeigt, dass der Angriff auf den Moment der Transaktion ausgerichtet war, was besonders kritisch ist, da hier die Bankverbindungen direkt betroffen sind.

Auswirkungen und Vorsichtsmaßnahmen für Betroffene

Für die Kartennutzer in den betroffenen Ländern ergeben sich konkrete Risiken, auch wenn Details zu den spezifischen Geschäften in Deutschland noch unklar bleiben. Sicherheitsbehörden und Banken raten allen Kunden dringend dazu, ihre Konto- und Kartenumsätze kontinuierlich zu überprüfen. Jeder Kunde sollte wöchentlich oder sogar täglich prüfen, ob Abbuchungen vorgenommen wurden, die nicht zugeordnet werden können. Im Falle eines Verdachts auf unbefugte Transaktionen ist es unerlässlich, die Bank oder den Kartenanbieter unverzüglich zu informieren. Die betroffene Karte sollte sofort gesperrt werden, um weitere Schäden zu verhindern. In Deutschland ist für viele Bankkarten die Sperr-Notruf unter der Nummer 116 116 erreichbar. Diese schnelle Reaktion ist der effektivste Schutzmechanismus gegen finanzielle Verluste. Die Unsicherheit über den genauen Umfang der in Deutschland betroffenen Systeme erfordert eine erhöhte Wachsamkeit aller Karteninhaber in diesem Zeitraum.