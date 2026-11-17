Hacker nutzten Optimizely, um Malware auf 178 Seiten wie IKEA und Sky einzubinden. Datdiebstahl und Krypto-Adressmanipulation bedrohten Nutzer auf deutschen Webseiten.

Ein massiver Cyberangriff hat die digitale Sicherheit von hundertachtundachtzig Unternehmen und Organisationen weltweit erschüttert. Die Täter nutzten die Vertrauenswürdigkeit einer bekannten Plattform aus, um Schadcode auf beliebten Internetseiten auszuliefern. Darunter befanden sich auch etablierte Angebote, die von deutschen Nutzern frequentiert werden. Die Sicherheitslücke liegt im Dienst Optimizely, der von vielen Firmen für Webtests genutzt wird.

Kompromittierter Webdienst als Einfallstor

Unternehmen wie IKEA, Sky Deutschland, Vaillant oder PokerStars setzten die Plattform Optimizely ein, um verschiedene Versionen ihrer Webseiten zu testen. Dabei binden sie Code von diesem Dienst in ihre Seiten ein, um Funktionen zu optimieren oder neue Features zu erproben. Die Kriminellen schafften es, Malware direkt in diesen Optimizely-Code einzuschleusen. Für die Besucher der betroffenen Seiten sah zunächst alles normal aus, da der manipulierte Code weiterhin über die eigentlich vertrauenswürdige Infrastruktur von Optimizely ausgeliefert wurde.

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Durch diese Technik schlichen sich die Angreifer auf mindestens hundertachtundachtzig Internetseiten ein. Der genaue Weg, wie die Täter Zugriff auf so viele Kundenseiten erhielten, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Dennoch zeigt der Vorfall, wie anfällig die Abhängigkeit von Drittanbieter-Diensten für die digitale Sicherheit sein kann. Ein einziges kompromittiertes Element reichte aus, um die Integrität zahlreicher vertrauenswürdiger Websites zu untergraben.

Raffinierte Malware greift Daten und Finanzen an

Die eingeschleuste Malware war hochgradig gefährlich und zielte auf sensible Nutzerdaten ab. Sie konnte Kreditkartendaten und Cookies stehlen sowie Screenshots der Bildschirme der Opfer erstellen. Besonders ausgeklügelt war der Angriff auf Kryptowährungs-Nutzer. Erkannte die Schadsoftware eine Wallet-Adresse, ersetzte sie diese heimlich durch eine Adresse der Angreifer. Dies führte dazu, dass Überweisungen automatisch an die Täter umgeleitet wurden, ohne dass die Benutzer dies bemerkten.

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Nicht nur aktive Transaktionen waren gefährdet. Selbst die Zwischenablage des Computers wurde manipuliert. Ein Nutzer konnte scheinbar die richtige Wallet-Adresse kopieren, aber beim Einfügen wurde unbemerkt die Adresse der Kriminellen eingefügt. Dies machte es für die Opfer nahezu unmöglich, den Diebstall zu verhindern, da die falsche Adresse korrekt zu sein schien. Die Manipulation der Zwischenablage stellte eine besonders tückische Methode dar, um Finanzbetrug zu begehen.

Besondere Gefahr für Apple-Nutzer

Besonders Besitzer von iPhones und iPads sahen sich einer zusätzlichen Bedrohung ausgesetzt. Erkannte die Malware ein Apple-Mobilgerät, lud sie spezielle Schadprogramme namens Corona und Luna nach. Welches Paket zum Einsatz kam, hing von der verwendeten iOS-Version des Geräts ab. Mit solchen Werkzeugen versuchen Angreifer, Sicherheitslücken im Betriebssystem auszunutzen, um tiefer in das System einzudringen.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass nicht jeder Besucher einer betroffenen Webseite automatisch gehackt wurde. Ob ein Angriff erfolgreich sein konnte, hing von verschiedenen Faktoren ab, darunter die verwendete iOS-Version und die Aktionen des Nutzers. Trotz dieser Hürden stellte die gezielte Ansprache von Apple-Nutzern eine signifikante Erweiterung der Angriffsfläche dar, die speziell auf mobile Geräte zugeschnitten war.

Schnelle Evolution und deutsche Opfer

Die Untersuchung der Sicherheitsforscher zeigt, wie dynamisch und schnell die Täter vorgingen. Im Laufe des 16. Novembers wurde der Schadcode vierundzwanzigmal verändert und um neue Funktionen ergänzt. Dies demonstriert die Anpassungsfähigkeit der Angreifer und ihre Bestreben, die Abwehrmechanismen zu umgehen. Inzwischen ist der Angriff weitgehend gestoppt, doch die Spuren der Manipulation bleiben in den Systemen der betroffenen Unternehmen relevant.

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Zu den deutschen Opfern zählen bekannte Marken wie wowtv.de von Sky Deutschland, vaillant.de, pokerstars.de und abnamro.de. Auch die IKEA-Webseite client.home-design.ikea.com war laut Untersuchung betroffen. Experten raten dringend dazu, auf Windows- und macOS-Geräten Virenscanner zu installieren, falls dies noch nicht geschehen ist. Ein aktives Antivirenprogramm kann solchen Schadcode auf Internetseiten erkennen und blockieren, bevor er Schaden anrichtet.