Massiver Einsatz in Berlin: Große Durchsuchungen gegen Schusswaffenkriminalität

Nach Angaben von BILD-Informanten wurden in Berlin mehrere hundert Polizisten eingesetzt, um Wohnungen und Objekte zu durchsuchen. Spezialeinheiten aus verschiedenen Bundesländern und die GSG 9 waren ebenfalls beteiligt. Die Durchsuchungen wurden durchgeführt, um die Zahl der Schüsse in der Stadt zu bekämpfen, die in den letzten Monaten gestiegen war.

Großeinsatz am frühen Morgen! Seit 6 Uhr läuft in Berlin ein massiver Schlag gegen die Schusswaffenkriminalität . Nach BILD-Informationen gibt es mehr als 20 Durchsuchungen gleichzeitig.

Rund 500 Polizisten durchkämmen Wohnungen und Objekte, darunter auch Spezialeinheiten aus mehreren Bundesländern und die GSG 9. In den vergangenen Monaten war die Zahl der Schüsse in der Stadt gestiegen. Neun Verdächtige wurden nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei der festgenommen. Spranger betonte, die extra gegen organisierte Kriminalität und illegalen Waffenhandel eingerichtete Ermittlungseinheit „Ferrum“ des Landeskriminalamtes (LKA) habe den Einsatz "über Monate hinweg mit hoher Intensität vorbereitet und vorangetrieben".

Und weiter: "Wer mit Waffen unsere Straßen unsicher macht, bekommt die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren.

". GdP-Landeschef Stephan Weh: "Die Polizei Berlin beweist, dass man alles Menschenmögliche unternimmt, um die aktuelle Welle an Schusswaffenauseinandersetzungen auf unseren Straßen einzudämmen und entschieden gegen kriminelle Strukturen vorzugehen.

". Bereits im November 2025 hatte das Landeskriminalamt die Sondereinheit "Ferrum" eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft zog mit der Ermittlungsgruppe "Telum" nach





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