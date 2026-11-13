Massiver Microsoft 365 Ausfall: Teams, Outlook und Copilot betroffen

Weltweiter Microsoft 365 Ausfall legt Dienste lahm. Teams, Outlook und Copilot waren nicht verfügbar. Technische Probleme in der Cloud-Infrastruktur verursachten massive Störungen für Kunden und Nutzer.

Ein massiver technischer Ausfall hat die Cloud-Dienste von Microsoft weltweit lahmgelegt. Zahlreiche Unternehmen und Privatnutzer waren von den Störungen betroffen, als wichtige Plattformen wie Microsoft Outlook und Microsoft Teams zeitweise nicht mehr zuverlässig funktioniert haben. Auch der künstliche Intelligenz-Assistent Microsoft Copilot war nicht ansprechbar. Die Nutzer konnten Mails nicht versenden oder abrufen, und selbst Kalender-Funktionen streikten teilweise. Der Software-Riese informierte über die Plattform X regelmäßig über die Fortschritte bei der Fehlerbehebung.

Ursache und technischer Ablauf des Ausfalls

Zunächst meldete Microsoft isolierte Störungen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Schnell wurde jedoch klar, dass das Problem weitaus größer war und potenziell Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 weltweit betreffen könnte. Techniker versuchten daraufhin, den Datenverkehr an möglicherweise fehlerhaften Servern vorbeizuleiten, doch diese Lösung ließ auf sich warten. Der Konzern gab an, dass auf betroffenen Servern ein Prozess entdeckt worden sei, der für die Ausfälle verantwortlich sein könnte. Ein Teil der Server wurde daraufhin wieder hochgefahren, und Microsoft meldete zunächst, diese seien wieder erreichbar und blieben vorerst stabil.

Also read Microsoft-Cloud-Problem: Lange Störung bei Outlook, Teams und Azure

Wiederholte Ausfälle trotz Reparaturversuchen

Die Erleichterung hielt jedoch nicht lange an. Rund eine Stunde später folgte der nächste Dämpfer: Sobald wieder Datenverkehr auf die Server geleitet wurde, stürzten diese erneut ab. Dieser erneute Crash bestätigte, dass das Problem tiefer in der Systemarchitektur lag. Um den Fehler einzugrenzen, entschloss sich das Unternehmen dazu, Teile der Infrastruktur isoliert zu starten. Dieser Schritt sollte helfen, den schädlichen Prozess zu isolieren und einen sicheren Betrieb der kritischen Dienste wiederherzustellen. Die genaue Dauer der Störung blieb zu diesem Zeitpunkt jedoch offen, da die Technikerteams weiterhin an der Behebung des zugrunde liegenden Fehlers arbeiteten.

Advertisement

Langfristige Auswirkungen auf die Infrastruktur

Dass Online-Dienste zeitweise nicht erreichbar sind, kommt in der IT-Branche zwar vor. Meist sind die Probleme nach kurzer Zeit behoben, wenn sie oberflächlich liegen. Wenn jedoch Fehler tief in der Cloud-Infrastruktur stecken, wie es hier der Fall war, können sich die Ausfälle über mehrere Stunden hinziehen. Solche tiefgreifenden Störungen erfordern oft komplexe Neukonfigurationen und sorgfältige Testphasen, bevor ein voller Systembetrieb garantiert werden kann. Für Microsoft ist dies besonders unangenehm, da die Zuverlässigkeit seiner Cloud-Services ein Kernbestandteil des Unternehmensimages ist.

Vergleich mit früheren Zwischenfällen

Für Microsoft ist dies ein besonders schmerzhafter Zeitpunkt für einen solchen Vorfall. Erst Ende August hatte der Konzern bereits mit einem großflächigen Ausfall seiner E-Mail-Dienste zu kämpfen. Damals konnten Nutzer über Stunden hinweg nicht auf ihre Konten zugreifen, Nachrichten verschicken oder E-Mails empfangen. Als Ursache nannte Microsoft seinerzeit ein ähnliches Problem in der Cloud-Infrastruktur. Die Häufung solcher Vorfälle unterstreicht die Anfälligkeit hochkomplexer, global verteilter Systeme und die Notwendigkeit robusterer Redundanzen für zukünftige Updates und Wartungsarbeiten.