Massives Datenleck bei Carnival Corporation betrifft sechs Millionen Reisende - Auch Aida Cruises möglicherweise involviert

Ein schwerwiegender Cyberangriff auf den US-amerikanischen Kreuzfahrtriesen Carnival Corporation führt zu einem Datenleck bei fast sechs Millionen Kunden. Die Erpressergruppe ShinyHunters hat sich zu dem Angriff bekannt, der über ein kompromittiertes Mitarbeiterkonto erfolgte. Auch die deutsche Tochter Aida Cruises könnte betroffen sein. Der Konzern, der bereits in der Vergangenheit Opfer von Hacks wurde, hat die Details des aktuellen Vorfalls noch nicht vollständig offengelegt.

Bei einem massiven Cyberangriff auf die Carnival Corporation , den weltweit größten Kreuzfahrt konzern, haben Angreifer im April 2026 Zugriff auf interne Systeme erlangt und Daten von nahezu sechs Millionen Reisenden kopiert.

Die aus der Maverick-Community bekannte Erpressergruppe ShinyHunters hat sich zu der Attacke bekannt und behauptet, noch deutlich umfangreichere Datenmengen erbeutet zu haben. Der Konzern mit Hauptsitz in Miami bestätigte den Vorfall erst nach einer mehrwöchigen Untersuchung. Der Angriff begann demnach am 18. April, als die Kriminellen über ein kompromittiertes Mitarbeiterkonto in das Netzwerk eindrangen.

Ungewöhnliche Aktivitäten wurden erst vier Tage später, am 22. April, entdeckt, als Carnival feststellte, dass Daten kopiert worden waren. Zu den betroffenen Marken, die unter dem Dach der Corporation firmieren, gehören neben der US-amerikanischen Kernmarke Carnival Cruise Line auch internationale Marken wie Costa Crociere, Cunard, Princess Cruises und das deutsche Unternehmen Aida Cruises. Ob specifically Kundendaten von Aida Cruises unter den gestohlenen Informationen sind, wurde von Carnival in der offiziellen Mitteilung nicht präzisiert.

Eine Anfrage bei Aida Cruises in Rostock blieb zum Zeitpunkt der Berichterstattung unbeantwortet. Die Gruppe ShinyHunters, die bereits für mehrere hochkarätige Datendiebstähle verantwortlich zeichnet, veröffentlichte einen Teil des gestohlenen Datensatzes zur Untermauerung ihrer Forderungen. Bisher hat Carnival die Behauptung der Angreifer über den Umfang des Diebstahls nicht offiziell bestätigt. Für den Konzern ist es nicht der erste gravierende Sicherheitsvorfall.

Bereits in den Jahren zuvor hatte Carnival mehrfach Cyberangriffe gemeldet, bei denen persönliche und teilweise auch finanzielle Daten von Kunden und Mitarbeitern kompromittiert wurden. Im Jahr 2020 waren bereits Aida Cruises und Costa Crociere Ziel eines Hackers, der das Bordsystem angriff und zu kurzfristigen Absagen mehrerer Schiffsreisen führte.

Diese wiederholten Vorfälle werfen ein schlechtes Licht auf die IT-Sicherheitsstandards des global tätigen Tourismusunternehmens und könnten erhebliche regulatorische und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, insbesondere unter den strengen Datenschutzbestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die genauen Arten der gestohlenen Daten - möglicherweise Namen, Kontaktinformationen, Passnummern, Zahlungsdaten oder auch Gesundheitsinformationen - sind bisher nicht vollständig geklärt, doch die bloße Anzahl von sechs Millionen betroffenen Personen unterstreicht den Ernst der Lage. Betroffene Reisende sollten wachsam sein und auf verdächtige Kommunikation achten.

Der Vorfall zeigt einmal mehr die Verwundbarkeit auch großer Konzerne gegenüber gut organisierten Cyberkriminellen und die oft lange Dauer zwischen dem eigentlichen Angriff und seiner Entdeckung. Für die beteiligten Marken bedeutet dies einen erheblichen imageschaden und das Risiko von Vertrauensverlust bei den Kunden. Die Untersuchung des Vorfalls läuft weiter, und es ist zu erwarten, dass Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, insbesondere in Europa, ihre Rolle spielen werden.

Die Taktik der ShinyHunters, Daten zu stehlen und anschließend zur Erpressung zu nutzen, ist ein gängiges Modell bei Ransomware-Angriffen, bei dem die Opfer mit der Veröffentlichung der Daten unter Druck gesetzt werden





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