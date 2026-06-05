Masters of the Universe (2026): Drei Post-Credit-Szenen und was sie für die Zukunft bedeuten

Fast 40 Jahre nach dem ersten Film kehrt He-Man mit einem Reboot zurück. Die Post-Credit-Szenen deuten auf She-Ra und die Rückkehr von Skeletor hin - und bereiten mögliche Fortsetzungen vor.

Fast 40 Jahre nach dem ersten Film ist He-Man zurück. Unter der Regie von Travis Knight bringt das Reboot des Kult-Klassikers den muskelbepackten Helden erneut auf die große Leinwand.

Ursprünglich als Spielzeugreihe gestartet, erlebte der Fantasy-Held in den 80er Jahren durch die Cartoon-Serie "He-Man and the Masters of the Universe" einen enormen Boom. Nach dem ersten Live-Action-Film mit Dolph Lundgren aus dem Jahr 1987 folgte nun eine Neuinterpretation, die die Geschichte für ein modernes Publikum aufbereitet. Wer nach dem Abspann sitzen bleibt, wird mit gleich drei Post-Credit-Szenen belohnt, die nicht nur Hinweise auf mögliche Fortsetzungen geben, sondern auch die Einführung zentraler Figuren aus dem erweiterten Universum vorbereiten.

Die erste Szene zeigt eine Rückkehr, die Fans des Franchise schon lange erwartet haben. Man sieht Duncan, besser bekannt als Man-At-Arms, der sich mit einer geheimnisvollen Person trifft. Es geht um die bislang erfolglose Rückkehr einer Person, die offenbar aus dem Exil zurückkehrt. Die Szene endet mit einem Cliffhanger, der die Tür für eine tiefere Handlung öffnet.

Kurz darauf wechselt die Szene an einen anderen Ort in Eternia. Eine Frau ist von hinten zu sehen, die einst auf den Namen "Force Captain Adora" hörte. Ein kurzer Gitarren-Riff aus dem Cartoon untermalt die Szene und macht klar: Hier wird She-Ra eingeführt. In der klassischen Geschichte ist sie die Zwillingsschwester von He-Man, die als Baby von ihrer Familie getrennt wurde.

Verantwortlich dafür ist Hordak, einer der mächtigsten Schurken des Franchise und einstiger Mentor von Skeletor. Ihre Beziehung endete jedoch in Verrat: Skeletor wandte sich gegen seinen Meister und Hordak landete in der Verbannung. In einer anderen Dimension gründet er daraufhin die Evil Horde (Wilde Horde). Nach ihrer Entführung wächst Adora in Etheria auf und dient der Evil Horde, ohne zu wissen, wer sie wirklich ist.

Als sie von ihrer wahren Herkunft erfährt, befreit sie sich von Hordaks Kontrolle und wird durch das "Schwert des Schutzes" zu She-Ra. Von da an führt sie nicht nur die Rebellion gegen die Evil Horde an, sondern wird für He-Man später auch zu einer der wichtigsten Verbündeten. Ihre Einführung in "Masters of the Universe" (2026) ermöglicht somit gleich mehrere Fortsetzungen der Geschichte oder gar einen eigenständigen Film rund um die kämpferische Prinzessin.

Die letzten Momente des Films öffnen jedoch nicht nur die Tür für eine neue Geschichte um She-Ra. Eine andere Szene nach dem Abspann deutet die Rückkehr eines bekannten Schurken an. Nach He-Mans gewonnenem Kampf gegen Skeletor kehrt Evil-Lyn an den Ort des Geschehens zurück und nimmt seinen Schädel an sich. Danach ist nur noch sein Lachen zu hören.

Was die böse Hexe genau plant, bleibt offen. Naheliegend ist jedoch, dass Evil-Lyn Skeletor mithilfe von schwarzer Magie zurückholen will. Damit wäre der Konflikt für den nächsten Teil im Franchise bereits perfekt: He-Man könnte in einer Fortsetzung nicht nur auf seine Zwillingsschwester She-Ra treffen, sondern sich auch erneut Skeletor stellen. Die Kombination aus neuen und alten Charakteren verspricht eine spannende Zukunft für das Masters-of-the-Universe-Franchise, das mit diesem Reboot neu belebt wird.

Fans dürfen gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht - und ob She-Ra ihren eigenen Film bekommt oder direkt in einer Fortsetzung eine Hauptrolle spielt





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