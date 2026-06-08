"Masters of the Universe": A Rewatchable Cartoon Series with Hidden Anspielungen

"Masters of the Universe" is a popular cartoon series that has been reimagined for the big screen. The new film is filled with references to the original series, making it a great opportunity for fans to revisit their childhood memories. The author suggests watching specific episodes to better understand the film and its hidden meanings.

Als Neuauflage spielt "Masters of the Universe" vielseitig auf seine Vorlagen an. Durch diese 2 Cartoon-Folgen habe ich das Ende viel besser verstanden. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Als Kind der 2000er (Ende der 90er geboren) war ich zu jung, um die ikonische TV-Zeit der Zeichentrickserien rund um He-Man, Skeletor, She-Ra und Co. in den 1980ern mitzuerleben. Von Eternia und der Macht von Grayskull erfuhr ich also erst viel später.

So richtig aufmerksam auf die Materie machte mich erst die Ankündigung zur neuen Realverfilmung von Vor der Sichtung wollte ich zumindest oberflächlich in die Welt von He-Man, Skeletor & Co. eintauchen. Das kann ich auch euch nur empfehlen, denn dieser Film ist voll von Anspielungen auf die Vorlagen. Keine Sorge, wenn ihr die Zeichentrick-Originale aus den 80ern oder die anderen Adaptionen der Masters of the Universe noch nicht kennt, denn der neue Kinofilm funktioniert auch wunderbar für sich.

Darum sind diese Folgen die perfekte Vorbereitung Als ich wusste, dass ich noch vor Kinostart Interviews mit den beiden Stars Nicholas Galitzine (He-Man/Prinz Adam, bekannt aus "Royal Blue") und Camila Mendes (Teela, bekannt aus "Riverdale") sowie Regisseur Travis Knight ("Bumblebee") führen würde, wollte ich in kürzester Zeit so gut wie möglich vorbereitet sein. Im Abspann taucht nämlich (Achtung, kleiner Spoiler!

) keine Geringere als He-Mans langverschollene Zwillingsschwester Adora alias She-Ra auf, als wichtige Vorausdeutung für eine mögliche Fortsetzung in Teil 2. Das ist jedoch nicht die einzige Andeutung, die ihr im Kino mit ein wenig Hintergrundgeschichte aus den Zeichentrickvorlagen um Längen besser erlebt und versteht. Dafür braucht ihr kein Abo, sondern müsst euch lediglich einmalig kostenlos registrieren.

Außerdem müsst ihr dafür nur knapp eine Dreiviertelstunde an Zeit (insgesamt 42 Minuten) investieren, denn die Episoden sind recht kurz. Warum gerade diese beiden Folgen mein Kinoerlebnis gerettet haben, erkläre ich nachfolgend genauer – mit kleinen Spoilern zu den Vorlagen, die für den neuen Film relevant sind. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich jeweils die vierte Folge der ersten Staffeln der Zeichentrickserien zu He-Man und She-Ra ausgewählt habe. Das war allerdings eher zufällig.

Tatsächlich fing ich auf Joyn mit Folge 1 von "He-Man" ("Der kosmische Komet") an und wollte daraufhin mehr sehen. Genau genommen habe ich also insgesamt drei Episoden vor meinem Kinobesuch geschaut, das tut meinem Argument jedoch keinen Abbruch. Und wurde in einigen Ländern auch als erste Episode ausgestrahlt. Aus produktionstechnischen Gründen veränderte sich die Reihenfolge in der Auflistung im Nachhinein dann, weshalb diese Episode unter anderem in Deutschland inzwischen als vierte aufgeführt wird.

Dennoch bietet sie für mich tatsächlich den besseren Einstieg in die Serie sowie die Welt von He-Man & Co. an sich. Falls ihr also nur eine Folge vor eurem Kinobesuch schauen könnt, solltet ihr euch "Der Diamant des Verschwundenen" ansehen.

Darin erfahrt ihr von der Macht von Grayskull und der Kraft von He-Man von den Masters of the Universe als treuen Begleiter*innen von He-Man (Orko, Teela, Man-at-Arms, Cringer & Co.) Wusstet ihr eigentlich, dass Schurke Skeletor als Actionfigur ursprünglich ganz anders heißen sollte? Die "Masters of the Universe" haben sich beim Raten jedenfalls schwergetan: Noch besser vorbereitet (vor allem für den Abspann und eine mögliche Fortsetzung) seid ihr zusätzlich mit der vierten She-Ra-Folge "Endlich vereint!

" Diese habe ich tatsächlich eher zufällig bei ProSieben Maxx geschaut, wurde dadurch jedoch perfekt abgeholt. Die Folge verrät euch mehr über: She-Ras neue Rolle als Rebellionsführerin im Kampf für das Gute She-Ra schwört übrigens auf die "Ehre von Grayskull", anders als der ikonische Spruch von He-Man, an dem sich die Stars des Films auf Deutsch versucht haben: Man könnte sagen, dass diese Folge das emotionale Herzstück des gesamten "Masters of the Universe"-Franchise ist – komprimiert auf eine halbe Stunde.

Zusammen mit einem vorherigen Exkurs zu He-Man ist das also ein praktischer Crashkurs vor dem Kinobesuch von "Masters of the Universe". Für das volle Programm zur Hintergrundgeschichte von She-Ra empfiehlt es sich, zumindest die ersten fünf Folgen, die als eigenständiger Spielfilm ("Das Geheimnis des Zauberschwertes") produziert und für die TV-Version als Serienepisoden aufgeteilt wurden, anzusehen. Vielleicht habt ihr ja nach dem Kinobesuch auch noch Lust, tiefer in die Welt von He-Man, She-Ra & Co. einzutauche





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