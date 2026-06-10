Masters of the Universe: Der Kultfilm mit Dolph Lundgren jetzt auf Amazon streamen

Der Sci-Fi-Klassiker 'Masters of the Universe' mit Dolph Lundgren als He-Man ist jetzt wieder auf Amazon verfügbar. Der Film wurde 1987 veröffentlicht und erzählt die Geschichte von He-Man, der sich auf eine Mission begibt, um die Welt vor dem bösen Skeletor zu retten. Der Film wurde von Regisseur Gary Goddard inszeniert und ist trotz finanzieller Einschränkungen zu einem Kultklassiker geworden. Nun gibt es eine neue 4K-Remastered-Edition des Films, die neben der regulären Kinofassung noch einen verloren geglaubten Preview Cut beinhalten wird, der noch nie zuvor gesehene und erweiterte Szenen enthalten soll. Auch ein Audiokommentar des Regisseurs Goddard ist enthalten.

Wer sich an den Kultfilm 'Masters of the Universe' mit Dolph Lundgren als He-Man erinnert, kann den Sci-Fi -Klassiker jetzt wieder auf Amazon streamen. Der Film, der 1987 veröffentlicht wurde, ist ein echter Hingucker für Fans des Genres.

Der Film erzählt die Geschichte von He-Man, der sich auf eine Mission begibt, um die Welt vor dem bösen Skeletor zu retten. Der Film wurde von Regisseur Gary Goddard inszeniert, der mit einem vergleichsweise niedrigen Budget von knapp 22 Millionen US-Dollar arbeiten musste. Trotz der finanziellen Einschränkungen wurde der Film zu einem Kultklassiker und hat noch immer viele Fans.

Nun gibt es eine neue 4K-Remastered-Edition des Films, die neben der regulären Kinofassung noch einen verloren geglaubten Preview Cut beinhalten wird, der noch nie zuvor gesehene und erweiterte Szenen enthalten soll. Auch ein Audiokommentar des Regisseurs Goddard ist enthalten. Fans des Films können sich also auf eine neue Version freuen





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