Masters of the Universe: Der neue He-Man-Film - eine familientaugliche Neuverfilmung?

Der Kinofilm Masters of the Universe bringt He-Man zurück auf die große Leinwand. Eine detaillierte Einordnung, wie kindertauglich die Realverfilmung tatsächlich ist, welche Änderungen es gegenüber der Originalserie gibt und für welches Publikum sich der Film eignet.

He-Man kehrt auf die große Leinwand zurück. Die Realverfilmung von Masters of the Universe steht in den Startlöchern und beansprucht ein generationsübergreifendes Publikum. Für viele Erwachsene, die mit der Serie der 80er aufwuchsen, ist die Neuauflage eine nostalgische Reise.

Gleichzeitig soll sie jüngeren Zuschauern den ikonischen Helden näherbringen. Die zentrale Frage lautet: Wie familien- und kindertauglich ist dieser neue Film wirklich? Eine kritische Betrachtung der Altersfreigabe und des Inhalts zeigt, dass der Film sich deutlich von anderen aktuellen Blockbustern mit derselben FSK-Einstufung abhebt. Die Handlung folgt Prinz Adam, gespielt von Nicholas Galitzine, der nach 15 Jahren den Weg zurück in seine Heimat Eternia sucht.

Als das Schwert der Macht ihn ruft, findet er eine Welt in Trümmern vor, die unter der grausamen Herrschaft von Skeletor, dargestellt von Jared Leto, steht. Gemeinsam mit Teela (Camila Mendes) und Man-At-Arms Duncan (Idris Elba) muss Adam sein Schicksal annehmen und zu He-Man werden, um seine Welt zu befreien. Regisseur Travis Knight setzt dabei bewusst auf Verständlichkeit. Auch ohne Vorkenntnisse aus früheren Serien oder Filmen kann man der Geschichte problemlos folgen.

Die Fantasy-Welt wird klar erklärt, was den Zugang erleichtert. Gleichzeitig werden viele vertraute Elemente aus der Originalserie eingebaut, was bei erwachsenen Fans für Wiedersehensfreude sorgt. Die Tonalität des Films ist humorvoll und ironisch, verzichtet weitgehend auf die düstere Atmosphäre, die manche Fans vielleicht erwartet hätten. Die Action- und Kampfszenen sind vorhanden, werden aber nicht übermäßig ausgespielt oder zelebriert.

Im Vergleich zu anderen Produktionen mit einer FSK-12-Freigabe, wie etwa The Mandalorian and Grogu, wirkt Masters of the Universe weniger brutal und insgesamt zugänglicher. Dennoch gibt es einige pubertäre Sprüche, die nicht jedem gefallen werden. Diese stehen nicht im Mittelpunkt, könnten aber für jüngere Kinder etwas unpassend wirken. Für Zehn- oder Elfjährige mit bereits vorhandener Kinoerfahrung und Affinität zu Fantasy-Action dürfte der Film jedoch gut funktionieren.

Es handelt sich weder um ein klassisches Kinderabenteuer noch um einen harten Actionfilm, sondern um eine bewusst dazwischen angesiedelte Produktion. Eltern, die selbst mit He-Man groß geworden sind, finden hier einen entspannten Einstieg, um die Begeisterung an die nächste Generation weiterzugeben. Die Entscheidung, das Kind mitzunehmen, hängt letztlich von der individuellen Reife und den bisherigen Kinoerfahrungen des Kindes ab. Insgesamt bietet der Film eine solide und vergleichsweise unaufgeregte Option für Familien





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