'Masters of the Universe': Die Namen der Kultfiguren kehren ins Kino zurück und eignen sich auch als Namen für euer Kind

Mit dem Kino-Comeback von 'Masters of the Universe' kehren auch die Namen der Kultfiguren zurück und eignen sich als Namen für euer Kind. Namen wie Adam, Teela oder Adora sind klar, stark und tragen eine lange Geschichte in sich. Sie sind zeitlos, international verständlich und bodenständig und vermitteln Stärke ohne Pathos.

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'Masters of the Universe' kehrt ins Kino zurück und mit ihm die Namen der Kultfiguren, die auch als Namen für euer Kind geeignet sind. In den Achtzigerjahren eroberte 'Masters of the Universe' mit Actionfiguren, Zeichentrickserie und dem legendären Schlachtruf 'Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft!

' die Kinderzimmer. Mehr als vierzig Jahre später kehrt He-Man auf die große Leinwand zurück und Fans freuen sich auf das Comeback der Namen, die nicht nur in einer Fantasy-Welt, sondern auch im echten Leben funktionieren. Namen wie Adam, Teela oder Adora sind klar, stark und tragen oft eine lange Geschichte in sich. Sie sind zeitlos, international verständlich und bodenständig und vermitteln Stärke ohne Pathos





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