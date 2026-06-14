Masters of the Universe: Die restaurierte Langfassung kommt dieses Jahr

Die 1987er-Verfilmung von Masters of the Universe mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle erscheint noch dieses Jahr in einer restaurierten Langfassung. Der Film mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle als He-Man ist doch Kult, mag so mancher Fan jetzt einwerfen. Ja, das mag sein, aber offensichtlich auch nostalgisch verklärt.

Die 1987er-Verfilmung von Masters of the Universe mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle erscheint noch dieses Jahr in einer restaurierten Langfassung. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Der Film mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle als He-Man ist doch Kult, mag so mancher Fan jetzt einwerfen. Ja, das mag sein, aber offensichtlich auch nostalgisch verklärt. Was wir einst als Kinder gefeiert haben, hält so manches Mal einer Neusichtung nicht mehr gänzlich stand. Ich habe mir kürzlich noch einmal Die Ewoks - Karawane der Tapferen angesehen - und mich gefragt, ob ich damals auch schon mittendrin eingeschlafen bin.

Masters of the Universe kam da wesentlich besser weg - wenn auch mit Abstrichen. Auch bei euch liegt die letzte Sichtung einige Jahre zurück? Dann habt ihr jetzt im Rahmen des neuen Kino-Spektakels die Gelegenheit, den Kultfilm noch einmal anzuschauen. Im Prime-Abo könnt ihr ihn ansehen.

Masters of the Universe erscheint in einer völlig neuen Langfassung. Zugegeben, Regisseur Gary Goddard musste von Anfang an mit einem vergleichsweise niedrigen Budget von knapp 22 Millionen US-Dollar arbeiten, um seine ambitionierte Vision auf die Leinwand zu hieven. Erschwerend kam hinzu, dass die finanziellen Mittel am Ende gar komplett versiegten: Cannon Films war pleite gegangen - drei Tage vor Drehschluss.

So musste das epische Finale im Thronsaal von Schloss Grayskull - seinerzeit eines der größten Sets, die Hollywood jemals gesehen hatte - auf ein kleines Duell zwischen He-Man und Skeletor begrenzt werden. Trotz dieser Unzulänglichkeiten gibt es noch immer Fans, die Masters of the Universe lieben. Frank Langella, der Skeletor verkörperte, zählt diese Rolle sogar zu den Favoriten in seiner Karriere.

Wer den Film auch beinahe 40 Jahre später liebt, darf sich freuen, denn es soll eine neue 4K-Remastered-Edition veröffentlicht werden, die neben der regulären Kinofassung noch einen völlig neuen Preview Cut beinhalten wird, der noch nie zuvor gesehene und erweiterte Szenen beinhalten soll. Dazu steuert Regisseur Goddard einen Audiokommentar bei. Darauf freue ich mich ganz besonders. Der Gute hat sicher die ein oder andere Anekdote, die er zum Besten geben kann





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