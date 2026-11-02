Masters of the Universe, Dolly und H wie Habicht: Neue DVDs und Blu-rays der Woche

Die neuen Heimkinos-Highlights Masters of the Universe, Dolly und H wie Habicht sind ab sofort auf DVD und Blu-ray verfügbar. Entdecken Sie die Details zu den drei Titeln.

Die neue Woche bringt für Fans von Fantasy, Horror und literarischen Adaptationen eine Auswahl an Heimkino-Veröffentlichungen mit hoher Qualität. Die Titel Masters of the Universe, Dolly und H wie Habicht erscheinen nun parallel auf DVD und Blu-ray. Diese Veröffentlichungen richten sich an ein breites Publikum, das Nostalgie, Gruselspannung und emotionale Tiefe schätzt.

Masters of the Universe als direkte Fortsetzung der 80er

Der neue Masters of the Universe-Film verzichtet bewusst auf radikale Neuerfindungen und bietet stattdessen eine treue Adaption des Originals aus den achtziger Jahren. He-Man wird in seiner ursprünglichen Form dargestellt, inklusive des ikonischen magischen Schwertes und des Scores, der Anleihen bei der alten Fernsehsendung nimmt. Queen-Gitarrist Brian May steuert zur Vertonung bei und lässt die Saiten kreischen, um die Atmosphäre zu verstärken. Die Handlung beginnt damit, dass He-Man als Adam in die reale Welt geschickt wird und seine Erinnerungen an Eternia verliert. Erst das Finden eines Zauberschwehrt weckt die verborgene Kraft wieder, die ihn zum mächtigsten Mann im Universum macht. Seine Mission besteht darin, nach Hause zurückzukehren und Eternia vor seinem Erzfeind Skeletor zu retten. Jared Leto verkörpert den Schurken Skeletor, während Alison Brie als Evil-Lyn und Idris Elba als Man-At-Arms ebenfalls zentrale Rollen übernehmen. Fabianne Therese spielt zudem eine Hauptrolle in diesem Projekt, das direkt an die Erwartungen der Fans aus den achtziger Jahren anknüpft.

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Dolly verbindet Folk-Horror mit modernem Grindhouse

Rod Blackhurst adaptierte seine Kurzgeschichte Babygirl für den Spielfilm Dolly und erweiterte sie um Elemente des Gemetzels und verstörender Puppen. Das Projekt soll eine Liebeserklärung an das Grindhouse-Kino der siebziger Jahre und den modernen Folk-Horror sein. Die Titelfigur wird von der amerikanischen Profi-Wrestlerin Max the Impaler gespielt, die eine monströse Gestalt darstellt, die jahrelang in den Bergen ihr Unwesen treibt. Macy, verkörpert von Fabianne Therese, befindet sich auf einer idyllischen Bergwanderung mit ihrem Freund Chase, gespielt von Seann William Scott. Chase plant ursprünglich, Macy einen Heiratsantrag zu machen, doch diese Pläne zerschlagen sich schnell. Macy gerät in die Fänge von Dolly, die beabsichtigt, Macy zu ihrem Püppchen zu machen. Ethan Suplee ist ebenfalls in der Besetzung zu finden, was das Ensemble unterstreicht. Der Film trägt die Einstufung FSK-18 und richtet sich an ein erwachsenes Publikum, das explizite Inhalte erwartet.

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H wie Habicht basiert auf Helen Macdonalds Memoiren

Der Film H wie Habicht erzählt die wahre Geschichte von Helen Macdonald, die sich zur Trauerbewältigung einen Greifvogel zulegt. Claire Foy übernimmt die Rolle der Protagonistin Helen, die versucht, einen Habicht zu zähmen, obwohl dieser Vogel als einer der wildesten und verrücktesten gilt. Als Vorlage dienen die gleichnamigen Memoiren der britischen Autorin und Lyrikerin, die 2014 veröffentlicht wurden und mehrere internationale Preise gewannen. Das Buch entwickelte sich zum Bestseller und beschäftigt sich intensiv mit der Natur. Helen ist die Tochter von Alisdair Macdonald, einem bekannten britischen Fotografen, der von Brendan Gleeson dargestellt wird. Beide teilen die Leidenschaft für Greifvögel und die Natur. Nach dem Tod ihres Vaters, den sie als den einzigen Menschen beschreibt, der sie verstanden hat, stürzt Helen emotional ein. Sie zieht sich zurück, legt sich einen Habicht namens Mabel zu und richtet ihr Leben neu aus. Dieser Prozess führt zu einem neuen Zugang zur Natur und zu sich selbst.