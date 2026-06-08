Masters of the Universe: Drei Post-Credit-Szenen deuten Fortsetzungen an

Das Reboot von Masters of the Universe zeigt gleich drei Szenen nach dem Abspann, die auf Fortsetzungen hindeuten. Neben der möglichen Rückkehr eines Vermissten wird die Einführung von She-Ra sowie Skeletors Wiederbelebung durch Evil-Lyn angedeutet.

Masters of the Universe: Ende und die drei Post-Credit-Szene n erklärt - Fortsetzung könnte sich bereits anbahnen. Fast 40 Jahre nach dem ersten Film kehrt He-Man zurück.

Im Reboot des Kult-Klassikers bringt Regisseur Travis Knight den Fantasy-Helden erneut auf die große Leinwand. Ursprünglich als Spielzeugreihe gestartet, erlebte der muskelbepackte Held in den 80er Jahren durch die Cartoon-Serie He-Man and the Masters of the Universe einen enormen Boom. Nach dem ersten Live-Action-Film aus den 80ern, der eher enttäuschte, folgt nun eine moderne Neuinterpretation. Wer nach dem Abspann sitzen bleibt, bekommt gleich mehrere Hinweise auf mögliche Fortsetzungen.

Statt nur einer erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer gleich drei Post-Credit-Szenen, die verschiedene zukünftige Handlungsstränge andeuten. Die erste Szene nach dem Abspann konzentriert sich auf die bislang erfolglose Rückkehr einer geheimnisvollen Person. Man sieht Duncan, besser bekannt als Man-At-Arms, wie er mit einem Kollegen spricht. Es geht um jemanden, der verschollen ist und dessen Rückkehr sehnlichst erwartet wird.

Die Szene wechselt dann plötzlich an einen anderen Ort in Eternia. Zu sehen ist eine Frau von hinten, die einst offenbar auf den Namen Force Captain Adora hörte. Ein kurzes Gitarren-Riff aus dem Cartoon ertönt, was als Easter Egg dient. In der klassischen Geschichte ist Adora die Zwillingsschwester von He-Man, die bereits als Baby von ihrer Familie getrennt wurde.

Verantwortlich dafür ist Hordak, einer der mächtigsten Schurken des Franchise und einstiger Mentor von Skeletor. Ihre Beziehung endete in Verrat. Skeletor wandte sich gegen seinen Meister und Hordak landete in der Verbannung. In einer anderen Dimension gründete er daraufhin die Evil Horde, auch Wilde Horde genannt.

Nach ihrer Entführung wuchs Adora in Etheria auf und diente der Evil Horde, ohne zu wissen, wer sie wirklich ist. Als sie von ihrer wahren Herkunft erfuhr, befreite sie sich von Hordaks Kontrolle und wurde durch das Schwert des Schutzes zu She-Ra. Von da an führte sie nicht nur die Rebellion gegen die Evil Horde an, sondern wurde für He-Man später auch zu einer der wichtigsten Verbündeten.

Ihre Einführung in Masters of the Universe ermöglicht somit gleich mehrere Fortsetzungen der Geschichte oder gar einen eigenständigen Film rund um die kämpferische Prinzessin. Die letzten Momente von Masters of the Universe öffnen jedoch nicht nur die Tür für eine neue Geschichte rund um She-Ra. Eine andere Szene nach dem Abspann deutet die Rückkehr eines bekannten Schurken an. Nach He-Mans gewonnenem Kampf gegen Skeletor kehrt Evil-Lyn an den Ort des Geschehens zurück und nimmt Skeletors Schädel an sich.

Danach ist nur noch sein Lachen zu hören. Was die böse Hexe genau plant, bleibt offen. Naheliegend ist jedoch, dass Evil-Lyn Skeletor mithilfe von schwarzer Magie zurückholen will. Damit wäre der Konflikt für den nächsten Teil im Franchise bereits perfekt: He-Man könnte in einer Fortsetzung nicht nur auf seine Zwillingsschwester She-Ra treffen, sondern sich auch erneut Skeletor stellen.

Regisseur Travis Knight hat bereits Ideen für eine Fortsetzung. Die drei Post-Credit-Szenen deuten somit verschiedene Wege an: die Rückkehr einer vermissten Figur, die Einführung von She-Ra und die mögliche Wiederbelebung von Skeletor durch Evil-Lyn. Das Reboot hat damit das Potenzial, ein ganzes cinematic universe aufzubauen, das über einen einzelnen Film hinausgeht.





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