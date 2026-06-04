"Masters of the Universe" - Ein farbenfrohes Fantasy-Abenteuer im Kino

Der neue "Masters of the Universe" ist ein farbenfrohes Fantasy-Abenteuer im Kino, das sowohl He-Man-Fans als auch für alle anderen unterhaltsam und bildgewaltig ist. Die Neuverfilmung ist eine farbenfrohe Superheldenverfilmung, die sich von der großen Comic-Konkurrenz abhebt und mit viel Liebe zum Detail überzeugt.

Endlich mal wieder ein farbenfrohes Fantasy-Abenteuer im Kino: Der neue "Masters of the Universe" ist für mich der spaßigste Superheldenfilm seit Ewigkeiten. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. He-Man-Fans aufgepasst: Die kultigen Action-Figuren aus den 80ern, die anschließend in der Animationsserie "He-Man: Im Tal der Macht" sowie vielfältigen Spin-offs und Neuerzählungen eine ganze Generation begeisterten, kehren in neuer Form auf die große Leinwand zurück. Die ikonische Rolle von Prinz Adam alias He-Man spielt diesmal Nicholas Galitzine ("Royal Blue").

Die Regie übernahm Travis Knight ("Bumblebee"), seines Zeichens bekennender He-Man-Fan von Anfang an – und das merkt man der Neuverfilmung an. Inzwischen bin ich durch den Film sogar ein Fan von den Masters of the Universe geworden und habe sogar sie Zeichentrickoriginale zu He-Man und She-Ra angefangen, die man aktuell glücklicherweise Mit viel Liebe zum Original verleiht der neue Film der kultigen Geschichte von Prinz Adam beziehungsweise He-Man im Kampf gegen Schurke Skeletor um das Schicksal von Eternia gekonnt einen modernen Twist, ohne dabei seinen Kern zu verlieren.

Einen ersten Eindruck von der neuen Realverfilmung verschafft euch der Trailer oben im Video. Nachfolgend erfahrt ihr in meiner spoilerfreien Kritik, warum (und für wen) sich der Kinobesuch für "Masters of the Universe" lohnt. Der neue "Masters of the Universe"-Film ist nicht nur ein Fest für He-Man-Fans: Die Neuverfilmung bringt auch für alle anderen ein buntes und bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer mit ganz viel Action, Humor und Herz auf die große Leinwand.

"Masters of the Universe" hebt sich visuell von der großen Comic-Konkurrenz ab, denn die He-Man-Neuadaption ist (im Gegensatz zu aktuell viel zu vielen Filmen) zum Glück nicht dunkel und grau, sondern endlich wieder eine farbenfrohe Superheldenverfilmung. "Masters of the Universe" hat visuell also viel zu bieten, doch der Film ist nicht nur optisch (oder die beeindruckende körperliche Transformation von Hauptdarsteller Nicholas Galitzine) eine Augenweide.

Man merkt in jeder Szene die Liebe zur Materie, vor allem weil Travis Knight selbst He-Man-Fan der ersten Stunde ist. Wie der Regisseur uns im Interview zu "Masters of the Universe" verriet, habe er versucht, für diesen Film sein "inneres Kind" herauszulassen, um beim Publikum jene Begeisterung für die Geschichte hervorzurufen, die er bis heute für das He-Man-Universum verspürt.

Mit einer neuen Kombination bekannter Elemente aus den verschiedensten Versionen, schenkt uns "Masters of the Universe" eine neu interpretierte Origin-Story für He-Man, die an essenziellen Stellen dennoch der Vorlage treu bleibt. Hat mich "Masters of the Universe" im Kino so gut unterhalten wie schon lange kein Film mehr. Auf erfrischend-fröhliche Weise mitreißend ist diese neue Realverfilmung nicht durch ihre originelle Story, sondern die Liebe zum Detail.

Handlungstechnisch darf man sicherlich nicht zu viel erwarten, wenn man sich eine originalgetreue Adaption von He-Man wünscht – einer Figur, deren Geschichte wie bei vielen anderen Superhelden ihren Ursprung nicht direkt in Comics hatte, sondern Action-Figuren, denen ihrerzeit aus Marketinggründen eine Animationsserie für Kinder gewidmet wurde. Der Plot ist vielleicht etwas vorhersehbar und längst nicht so dick wie He-Mans Bizeps, aber auch das Original hatte ja nicht allzu viel Tiefe.

Dafür hat mir "Masters of the Universe" genau das gegeben, was ich wollte. Fast genauso unterhaltsam wie mein Kinobesuch waren die Interviews mit den Stars von "Masters of the Universe". Ein besonderes Highlight war für mich dabei der Versuch von Nicholas Galitzine, Camila Mendes (Teela, bekannt aus "Riverdale") und Travis Knight, den berühmten He-Man-Satz auf Deutsch zu sagen.

Wie sie diese Challenge gemeistert haben, könnt ihr euch im Video ansehen: Nicht nur optisch erinnert "Masters of the Universe" mich im positiven Sinne an alte Marvel-Zeiten. Der Film ist cool, campy, bunt und comicartig – ein bisschen wie wenn die Guardians of the Galaxy auf Thor treffen. Das tun sie im MCU ja tatsächlich, wobei Thors anschließender Solotrip in "Love and Thunder" vor allem humortechnisch weniger gelungen war.

"Masters of the Universe" hat eine ähnliche hohe Gagdichte, die jedoch viel besser funktioniert. Es wird albern, aber in den richtigen Moment und deutlich charmanter und cleverer als das Ziegengebrüll in "Thor 4". Sympathische Chaostruppe, nostalgischer Soundtrack, bizarres Abenteuer, coole Kämpfe und natürlich ein muskelbepackter Auserwählter aus einer anderen Welt, der sich an einem fremden Ort zurechtfinden und seine Kraft nutzen muss, um seine Heimat zu retten – der Vergleich zu Thor ergibt sich von selbst.





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