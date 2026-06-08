Masters of the Universe: Ein Film für die ganze Familie? Meine ehrliche Einschätzung

Der Autor hat sich den neuen He-Man-Film mit seinem Kind angeschaut und bewertet, wie familientauglich die Realverfilmung ist. Er ordnet die Altersfreigabe ein und gibt eine Empfehlung.

He-Man ist zurück auf der großen Leinwand. Ich habe mir den neuen Kinofilm 'Masters of the Universe' mit meinem Kind für euch angeschaut und ordne ein, wie gut sich der Film für Kinder eignet.

Der Film, der auf der berühmten Spielzeug- und Zeichentrickserie der 80er Jahre basiert, wurde von Travis Knight inszeniert und richtet sich klar an ein generationsübergreifendes Publikum. Für mich stand beim Schauen des neuen 'Masters of the Universe' vor allem eine Frage im Raum: Wie familien- und kindertauglich ist diese neue Realverfilmung wirklich? Als Kind der 80er habe ich mich mega auf den Film gefreut und wollte ihn unbedingt mit meinem zehnjährigen Kind sehen.

Da der Film eine FSK 12 hat, war ich zunächst alleine im Kino, aber nach dem Anschauen bin ich überzeugt: Der Film ist auch für jüngere Zuschauer geeignet, wenn sie bereits Kinoerfahrung haben. Die FSK-Freigabe ab 12 Jahren ist aus meiner Sicht grundsätzlich sinnvoll, aber im Vergleich zu anderen aktuellen Genreproduktionen wie 'The Mandalorian and Grogu' fällt der Film spürbar zahmer aus. Es gibt Action und Kämpfe, aber sie werden nicht ausgespielt oder zelebriert.

Die düsteren Elemente sind reduziert, und der Humor steht im Vordergrund. Einige Sprüche sind zwar pubertär angelegt und nicht unbedingt kindgerecht, aber sie dominieren nicht die Handlung. Prinz Adam, gespielt von Nicholas Galitzine, hat 15 Jahre lang versucht, den Weg zurück nach Eternia zu finden. Als ihn das Schwert der Macht ruft, ist seine Heimat zerstört und unter der Herrschaft von Skeletor (Jared Leto).

Gemeinsam mit Teela (Camila Mendes) und Man-At-Arms Duncan (Idris Elba) stellt sich Adam seinem Schicksal und wird zu He-Man. Die Fantasy-Welt wird verständlich erklärt, sodass auch Zuschauer ohne Vorkenntnisse der Geschichte folgen können. Der Film setzt stark auf Nostalgie, bleibt aber humorvoll und ironisch. Die Action ist überschaubar, die Gewalt wird nicht ausgeschlachtet, und die Handlung bleibt klar.

Wer aktuelle Blockbuster oft als zu laut oder überladen empfindet, wird hier angenehm überrascht sein. Ich sehe 'Masters of the Universe' vor allem als Film für Familien, in denen Eltern selbst mit He-Man groß geworden sind und ihre Begeisterung weitergeben möchten. Für Kinder im Alter von zehn oder elf Jahren kann der Film funktionieren, wenn sie mit Fantasy-Action vertraut sind. Er ist kein klassisches Kinderabenteuer, aber auch kein harter Actionfilm - er bewegt sich bewusst dazwischen.

So witzig war schon lange kein Kinofilm mehr: Die He-Man-Neuverfilmung hat meine Erwartungen übertroffen. Sie bietet eine solide Mischung aus Nostalgie und moderner Inszenierung, ohne junge Zuschauer zu überfordern. Eltern, die überlegen, ob sie ihr Kind mitnehmen sollen, können dies mit gutem Gewissen tun - der Film ist harmonischer und harmloser als viele aktuelle Genrevertreter





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