Masters of the Universe - Ein Kultfilm der 80er Jahre

Die erste Verfilmung von 1987 von 'Masters of the Universe' hat sich zum Kultfilm entwickelt und ist heute über Prime Video streambar. Die Geschichte handelt von He-Man, der als Champion des Planeten Eternia gegen den bösen Herrscher Skeletor kämpft.

Während He-Man das Kino unsicher macht, erfreut sich die erste Verfilmung von 1987 großer Beliebtheit im Heimkino. Der Film 'Masters of the Universe' hat sich trotz durchwachsener Kritiken zum Kultfilm entwickelt und ist heute über Prime Video streambar.

Die Geschichte handelt von He-Man, der als Champion des Planeten Eternia gegen den bösen Herrscher Skeletor kämpft. Dieser trachtet nach Schloss Grayskull, dem Zentrum aller Macht. Der Film ist stilistisch irgendwo zwischen 'Star Wars' und 'Flash Gordon' angesiedelt und muss man einfach so nehmen, wie es ist, und bleibt durchweg ein unterhaltsames, kitschiges Vergnügen. Das Publikum gibt es indessen nur zwei Meinungen: Die eine Hälfte liebt den Film abgöttisch und die andere Hälfte hält Masters of the Universe für Müll.

Der Film ist heute über Prime Video streambar und bietet eine einzigartige Mischung aus Action, Fantasy und Abenteuer





Follow_the_G / 🏆 24. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Masters Of The Universe He-Man Skeletor Eternia Kultfilm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Masters of the Universe (1987) auf Amazon Prime: Kultfilm mit He-Man in neuer 4K-EditionDie 1987er-Verfilmung von Masters of the Universe ist auf Amazon Prime verfügbar und erscheint in einer neu remasterten 4K-Edition mit zusätzlichen Szenen und Audiokommentar. Der Film, einst mit begrenztem Budget und Produktionsproblemen gedreht, gilt heute als Kultwerk und bietet Anlass zur nostalgischen wie kritischen Wiederbetrachtung.

Read more »

Audi-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training auf dem Lausitzring - ADAC GT MastersAudi mit Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Simon Connor Primm fuhr im HGL Racing Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde auf dem Kurs in Brandenburg.

Read more »

Das Langstreckenrennen des ADAC GT Masters am Lausitzring im Stream - ADAC GT MastersDas erste Endurance-Rennen des ADAC GT Masters in der Saison 2026. Die Trainings versprechen einen spannenden Renntag in der Lausitz. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr den ersten Renntag verfolgen könnt.

Read more »

"Masters of the Universe": Kinoknick, aber Online‑Disk- und Merchandise‑BoomDer Kinoflopp des neuen "Masters of the Universe" wird durch Rekordvorbestellungen von Blu‑Ray‑ und 4K‑UHD‑Discs sowie starken Merchandise‑Verkäufen auf Amazon kompensiert. Das zeigt, dass die Marke abseits der Leinwand weiterhin profitabel ist.

Read more »