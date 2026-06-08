Masters of the Universe: Ein mäßiges Ergebnis bei der Premiere

Der neue He-Man-Film, Masters of the Universe, hat bei seiner Premiere in den USA nur etwa 31 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Film ist eine Adaption der altgedienten Fantasy-Franchise und wirkt wie eine Mischung aus Thor und Thor: Ragnarok.

Der neue He-Man -Film, Masters of the Universe, hat bei seiner Premiere in den USA nur etwa 31 Millionen US-Dollar eingespielt, was ein mäßiges Ergebnis ist.

Obwohl der Film von Fans und Kritikern positiv aufgenommen wurde, stehen die Chancen, dass er sein Budget an den Kinokassen wieder eingespielt bekommt, schlecht. Der Film ist eine Adaption der altgedienten Fantasy-Franchise und wirkt wie eine Mischung aus Thor und Thor: Ragnarok. Er bietet ein kurzweiliges und spaßiges Action-Spektakel, das sich selbst nicht zu ernst nimmt. Der Cast, der aus Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie und Co. besteht, hat spürbar Spaß an dem Geschehen.

Jared Leto schafft es, einen recht spaßigen Skeletor auf die Leinwand zu bringen, bei dem man ihn zum Glück nahezu nicht erkennt. Der Film funktioniert auch so und liefert euch mehr als genug Informationen und Kontext, um euch in dem Universum zurechtzufinden. Es reicht aber immer noch für ein kurzweiliges und spaßiges Action-Spektakel, das sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Vor allem die handgemachten Effekte, die wirklich detaillierten Kostüme und aufwendigen Sets haben mich beeindruckt, die Eternia echt und greifbar wirken lassen





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