Masters of the Universe: Ein neuer Blick auf den ikonischen Helden

Travis Knights Neuverfilmung von Masters of the Universe wagt einen modernen Ansatz: Statt des üblichen Muskelhelden präsentiert sie He-Man als sensiblen Konfliktschlichter. Der Film reflektiert hypermaskuline Klischees und queer-lesbare Fan-Kultur, bleibt aber in der Umsetzung hinter seinen progressiven Vorsätzen zurück.

Travis Knight s Masters of the Universe beginnt mit einer grundlegenden Frage: Kann auch der männliche Teil der Welt zu mehr als Draufhauen als Konfliktstrategie finden?

Diese Fragestellung ist besonders interessant in einem Actionfilm, dessen Logik oft auf der Faszination von Gewalt basiert. Der Film greift die hypermaskuline Legendenwelt der Action-Puppen aus den frühen 1980er Jahren auf und ist nach dem Megaerfolg von Greta Gerwigs Barbie der zweite Film aus Mattels Relaunch. Knight nähert sich dem He-Man-Universum, das damals eine Mischung aus Fantasiewelt und Steroid-Body-Building-Kultur war, mit einem naheliegenden und doch überraschenden Schritt: der Meta-Debatte.

Masters of the Universe zeigt den Werdegang seines Protagonisten Adam, der erst später zu He-Man werden soll. Als Kind zieht er es vor, mit seinem sprechenden Tiger Cringer zu spielen, statt sich dem erniedrigenden Kampftraining durch Duncan, den Anführer der königlichen Leibgarde, zu unterziehen. Adam kann und will nicht kämpfen, was ihm die Eroberung Eternias durch Skeletor und seine Gefolgschaft fast erleichtert.

Als einziger entkommt er durch ein magisches Portal auf die Erde, verliert dabei aber das magische Schwert, das die Macht von Schloss Greyskull birgt und seine Rückkehr ermöglicht. Fünfzehn Jahre verbringt Adam, nun als Erwachsener gespielt von Nicholas Galitzine, auf der Erde. Er führt ein alltägliches Leben, teilt eine Wohnung mit einem Mitbewohner, der heimlich emotionalen Filme schaut, und arbeitet in einer Personalabteilung, wo er Konflikte schlichtet.

Knight zeigt Adam als muskelbepackten Mann, der trotz des visuellen Klischees Konflikte verbal löst und Zugang zu seinen Emotionen hat. Dass dieses Gegenbild in einem rosafarbenen Hemd selbst zum Klischee wird, kann man je nach Haltung des Zuschauers als Problem oder als bewusste Brechung sehen. Die Sehnsucht nach seiner Familie und die Suche nach dem verlorenen Schwert lassen Adam nicht los.

Seine Wände sind mit Zeichnungen übersät, und in seiner Erinnerung hat er den Helden seiner Kindheit Namen gegeben, die ihre Kampfkräfte kultivieren. Erst als er einen Hinweis auf einen Rollenspielladen erhält und seine Kindheitsfreundin Teela (Camilla Mendes) auftaucht, die ihn vor einem Fantasy-Wesen rettet, öffnet sich der Weg zurück nach Eternia.

Etwa das erste Drittel des Films funktioniert der Versuch von Knight und dem Drehbuchteam aus Chris Butler, den Brüdern Aaron und Adam Nee sowie David Callaham, Adam/He-Man gegen den Strich zu bürsten, trotz einiger Grobschlächtigkeit. Drehbuch und Inszenierung zeigen Adam als knuffigen Antihelden mit einem Männlichkeitsentwurf, der der klassischen Ikonografie eines Actionhelden entgegensteht. Doch die Ikonografie He-Mans war schon immer anders. Die erste Live-Action-Verfilmung von 1987 von Gary Goddard griff das Muskelhelden-Klischee auf (Dolph Lundgren hat einen Cameo).

Die Animationsserie wurde jedoch früh für ihre Offenheit für schwule Lesarten entdeckt. Die Welt aus halbnackten, muskelbepackten Männern in Lederharnessen und die Doppeldeutigkeiten von Schwertern führten zu einer lebendigen Fan-Kultur. Das Drehbuch zum aktuellen Film greift diese Lesarten in einer Sprache voller sexueller Doppeldeutigkeiten auf, macht aber nur das Zugeständnis, Adam das Love Interest in Gestalt von Teela zu verwehren.

Und auch in Sachen progressivere Männlichkeit sind es die guten Vorsätze, die im magischen Portal, das Adam zurück nach Eternia bringt, verloren gehen. Der Film scheitert letztlich daran, seine eigenen Ideen konsequent umzusetzen, und fällt zurück in konventionelle Actionfilm-Routinen





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