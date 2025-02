Masters Of The Universe: Erste Set-Bilder enthüllen Noah Galitzines muskulösen He-Man

Die Dreharbeiten zu „Masters Of The Universe“ sind gestartet und die ersten Bilder vom Set zeigen den Hauptdarsteller Noah Galitzine in der Rolle des He-Man. Das Aussehen des Schauspielers entspricht dabei dem bekannten Vorbild aus den Mattel-Spielzeugfiguren. Die Bilder verraten auch, dass ein Teil der Handlung in der Realität spielt und He-Man auf der Erde sein magisches Schwert verloren hat.

Björn Becher, seit über 20 Jahren ein bekannter Film - und Serienkritiker, schreibt für FILMSTARTS.de und deckt alles ab, was im Kino aktuell läuft, mit einem besonderen Fokus auf Star Wars. Die Dreharbeiten zu „ Masters Of The Universe “ sind gestartet, und damit sind auch die ersten Bilder vom Set an die Öffentlichkeit gelangt. Diese geben uns einen Blick auf den Hauptdarsteller, Noah Galitzine .

Die ersten Bilder vom „Masters Of The Universe“-Set zeigen deutlich, dass Galitzine in Sachen Look dem Vorbild sehr nahe kommt. Er trägt die typischen blonden Haare der kultigen Mattel-Spielzeugfigur und unter dem rosa Hemd sind bereits einige Muskeln zu erkennen. Der Schauspieler scheint fast doppelt so breit wie früher zu sein. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei den hier gezeigten Szenen noch um Adams Alter Ego, Prinz Adam, handelt, hinter dem eigentlich niemand einen mächtigen Krieger vermutet. Ein weiteres Bild vom Training für die Spielzeugverfilmung zeigt Galitzine gemeinsam mit seinen Co-Stars. Die Bilder verraten auch, dass ein Teil der Handlung von „Masters Of The Universe“ auf der Erde spielt. Laut der Story stürzt Prinz Adam als Kind auf der Erde ab und wird dort von seinem magischen Schwert getrennt. Erst fast zwei Jahrzehnte später findet er es wieder, um in seine Heimat zurückzukehren, wo mittlerweile der finstere Skeletor eine Schreckensherrschaft errichtet hat. Adam muss zum Krieger He-Man werden, um seinen Planeten zu befreien. Das legendäre Schwert von He-Man ist auf den Bildern bereits zu sehen. Es sieht so aus, als habe Adam versucht, es zurückzubekommen, was aber der Polizei gar nicht gefallen hat. Zumindest wird er auf einigen der Bilder gerade verhaftet (weil er das Schwert stehlen wollte?). „Masters Of The Universe“ wird von Amazon produziert, soll aber im Sommer 2026 zunächst in die Kinos kommen.





