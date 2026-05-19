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"Masters of the Universe" Film: Kritiken und Reaktionen sind durchwachsen

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"Masters of the Universe" Film: Kritiken und Reaktionen sind durchwachsen
Travis KnightHe-ManMasters Of The Universe
📆19/05/2026 13:04:00
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Travis Knights Live-Action-Film zur Action-Figur He-Man hat erste Reaktionen und Kritiken erhalten, die jedoch nicht so positiv ausfallen, wie man es sich hätte wünschen können. Fans des 1980er-Jahre Franchise kommen wohl voll auf ihre Kosten, aber auch Kritiker bemängeln, dass der Film nicht wirklich weiß, wo die Handlung hin möchte.

Travis Knight s Live-Action- Film zur Action-Figur He-Man konnte mittlerweile die ersten Reaktionen und Kritiken sammeln. Doch"Masters of the Universe" kommt nicht so gut bei den Zuschauer:innen weg, wie man es sich wünschen würde.

Seit 1982 ist He-Man die zentrale Figur der Action-Figuren-Reihe"Masters of the Universe". Travis Knight hat sich den ikonischen He-Man geschnappt und daraus einen neuen Action-Film gezaubert. Dabei ist der in diesem Jahr erscheinende"Masters of the Universe" nicht der erste Film des Franchise. Schon zwei Live-Action-Kinofilme und zwei abendfüllende Animationsfilme erblickten das Licht der Kino-Welt .

Mit dem neuesten"Masters of the Universe"-Film reiht sich Knight also in eine schon bestehende Tradition ein. Nachdem He-Man und seine Freunde nach der Weltpremiere des Films aus dem Hause Amazon Prime auf der Erde gelandet sind, folgen auch schon die ersten Reaktionen – und die sind durchwachsen. Während die offiziellen Kritiken zu Knights Realverfilmung erst kurz vor dem Kinostart am 5. Juni veröffentlicht werden dürfen, posteten die Premierenbesucher:innen des Films schon kurze Reaktionen auf Social Media

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