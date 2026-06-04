Masters of the Universe im Free-TV: Ein Kultflop zum Staunen

Der 1987er-Kultfilm Masters of the Universe mit Dolph Lundgren und Courteney Cox läuft heute Abend im Free-TV. Trotz schlechter Kritiken und kommerziellem Flop ist er dank seiner unfreiwilligen Komik und nostalgischen Ausstrahlung ein beliebtes Phänomen. Der Artikel beleuchtet die Entstehung, die Karrieren der Stars und die Handlung des Films, der nun ein modernes Remake erhalten hat.

Heute Abend läuft ein herrlich schrilles Spektakel aus den 1980er-Jahren im Free-TV: Masters of the Universe. Der Fantasy-Abenteuerfilm basiert auf den gleichnamigen Spielzeugen von Mattel und erzählt die Geschichte von Prinz Adam, der sich mit Hilfe des Zauberschwerts in den muskelbepackten Helden He-Man verwandelt.

Gemeinsam mit seinen Verbündeten kämpft er gegen den bösen Skeletor, der die Burg Grayskull erobern will. Die Handlung ist simpel, die Dialoge sind hölzern und die Spezialeffekte wirken heute unfreiwillig komisch. Doch genau das macht den Charme dieses Films aus, der bei seinem Kinostart 1987 von der Kritik verrissen wurde und sich an den Kinokassen als Riesenflop entpuppte.

Trotz - oder gerade wegen - seiner vielen Unzulänglichkeiten entwickelte sich Masters of the Universe im Laufe der Jahrzehnte zu einem Kultphänomen, das bis heute eine treue Fangemeinde hat. Die Hauptrolle des He-Man übernahm der schwedische Schauspieler Dolph Lundgren, der nur ein Jahr zuvor als sowjetischer Boxer Ivan Drago in Rocky IV weltberühmt geworden war. Seine Karriere erhielt durch den Flop von Masters of the Universe einen empfindlichen Dämpfer, von dem er sich nie ganz erholte.

Zwar drehte Lundgren in den folgenden Jahrzehnten fast 100 Filme, doch die meisten davon waren Direct-to-Video-Produktionen. Erst mit der The Expendables-Reihe und den Aquaman-Filmen gelang ihm ein spätes Comeback in großen Produktionen. An seiner Seite spielte Courteney Cox in ihrer ersten Kinofilmrolle die menschliche Teenagerin Julie, die zusammen mit ihrem Freund Kevin (Robert Duncan McNeill) versehentlich in die Geschehnisse auf der Erde verwickelt wird.

Cox sollte kurz darauf durch die Sitcom Family Ties und später durch ihre Hauptrolle in Friends (die in Deutschland unter dem Titel Friends ausgestrahlt wird) zum internationalen Star werden. Die Handlung des Films: Der böse Skeletor (Frank Langella) hat die Burg Grayskull erobert und hält die Zauberin der Burg (Christina Pickles) gefangen. He-Man und seine Verbündeten - darunter sein treuer Freund Man-At-Arms (Jon Cypher), die Kriegerin Teela (Chelsea Field) und der kleine Kobold Orko - planen eine Befreiungsaktion.

Mit einem kosmischen Schlüssel, dem Cosmic Key, teleportieren sie sich in Skeletors Burg, werden aber entdeckt und müssen fliehen. Durch eine Fehlfunktion des Schlüssels landen sie auf der Erde, wo sie auf die Teenager Julie und Kevin treffen. Skeletor, der ebenfalls einen Cosmic Key besitzt, ist ihnen dicht auf den Fersen und fällt mit seinen Schergen auf der Erde ein. So entspinnt sich ein absurdes Abenteuer, das zwischen Fantasy-Welten und dem amerikanischen Vorstadtleben hin- und herspringt.

Der Film wird heute Abend zur Primetime ausgestrahlt, mit einer Wiederholung um 0.20 Uhr. Wer ihn verpasst, kann auf Blu-ray, DVD oder Streaming zurückgreifen. Und für alle, die neugierig sind: Ein modernes Blockbuster-Remake von Masters of the Universe startet heute in den Kinos - mit einer neuen Besetzung und deutlich größerem Budget, aber ohne den schrulligen Charme des Originals





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