"Masters of the Universe": Kinoknick, aber Online‑Disk- und Merchandise‑Boom

Der Kinoflopp des neuen "Masters of the Universe" wird durch Rekordvorbestellungen von Blu‑Ray‑ und 4K‑UHD‑Discs sowie starken Merchandise‑Verkäufen auf Amazon kompensiert. Das zeigt, dass die Marke abseits der Leinwand weiterhin profitabel ist.

Der aktuelle Erfolg von "Masters of the Universe" lässt sich kaum überhören - nicht im Kino, dafür aber im Online‑Handel. Während die Kinokassen nach dem Premierenwochenende rund 54 Millionen US‑Dollar einspülten und damit bei einem Budget von etwa 200 Millionen US‑Dollar deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben, explodiert die Nachfrage nach der physischen Veröffentlichung der Blu‑Ray‑ und 4K‑UHD‑Ausgabe auf Amazon .

Noch bevor ein offizielles Release‑Datum feststeht, rangiert die Vorbestellung bereits an der Spitze der Amazon‑Kategorie "Blu‑ray" im deutschsprachigen Raum. Ähnlich stark ist die Entwicklung in den USA, Frankreich, Großbritannien und Italien, wo die Disc‑Version ebenfalls in den Top‑Rängen auftaucht. Dieser Trend verdeutlicht, dass das Potenzial der Marke "Masters of the Universe" weit über das Kinogeschäft hinausreicht und dass Fans bereit sind, für Sammlerstücke und hochwertige Heimmedien zu zahlen, selbst wenn der Film im Kino nicht überzeugen konnte.

Amazon MGM Studios sieht in diesem Phänomen nicht nur einen einmaligen Verkaufsschub, sondern einen strategischen Ansatz, der die Markenbekanntheit langfristig stärken soll. Kevin Wilson, Domestic Distribution Chief, betonte, dass das solide Startresultat im Kino gerade der Moment sei, um das Interesse über das traditionelle Kinofenster hinaus zu kanalisieren. Die Vorbestellungen von Blu‑Ray‑ und 4K‑UHD‑Discs, zahlreiche Merchandising‑Artikel wie Actionfiguren und exklusive Sammlereditionen belegen, dass die Fan‑Basis - die sich über vier Jahrzehnte Popkulturgeschichte erstreckt - weiterhin aktiv unterstützt.

Plaion Pictures übernimmt in Deutschland den physischen Vertrieb, was die Verfügbarkeit in Fachgeschäften und Online‑Shops zusätzlich erhöht. Trotz des Flops im Kino könnte die finanzielle Bilanz durch die Disk-Verkäufe und das Merchandise‑Einkommen wieder ausgeglichen werden. Die beeindruckende Publikumsbewertung von 86 % belegt, dass das liebevoll inszenierte Spektakel von Regisseur Travis Knight bei denjenigen gut ankommt, die den Film zu Hause erleben. Auch wenn das Projekt mit einem vorläufigen Veröffentlichungsdatum am 31.

Dezember 2026 noch nicht finalisiert ist, spricht die aktuelle Entwicklung für eine mögliche Fortsetzung oder weitere verwandte Projekte. Die Kombination aus klassischer Markenstärke, gezielter Vermarktung und der Bereitschaft der Fans, physische Medien zu sammeln, schafft ein solides Fundament für zukünftige Einnahmequellen, die das gesamte Franchise beleben könnten





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