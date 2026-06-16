Masters of the Universe: Kultfilm von 1987 jetzt bei Amazon Prime Video streamen

Der 1987 veröffentlichte Fantasy-Actionfilm Masters of the Universe mit Dolph Lundgren ist trotz miserabler Kritiken zum Kultfilm avanciert und seit neuestem im Streaming auf Amazon Prime Video verfügbar. Die polarisierende Rezeption und der anhaltende Einfluss des 80er-Jahre-Franchise werden analysiert.

Die Neuverfilmung von Masters of the Universe mit He-Man ist aktuell in den Kinos zu sehen, doch auch die originale Kinoversion aus dem Jahr 1987 erfreut sich großer Beliebtheit und ist seit kurzem im Streamingdienst Amazon Prime Video verfügbar.

Der Film, der damals mit einem Budget von 22 Millionen US-Dollar produziert wurde, floppte an den Kinokassen, hat sich im Laufe der Jahrzehnte aber zu einem trashigen Kultfilm entwickelt. Regisseur Gary Goddard inszenierte das Fantasy-Abenteuer mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle als He-Man und Frank Langella als Skeletor. Die Handlung spielt auf dem Planeten Eternia, wo He-Man als Champion gegen den bösen Herrscher Skeletor kämpft, der nach der Macht von Schloss Grayskull trachtet.

Während die zeitgenössische Kritik das Werk schlecht bewertete - lediglich 31 Prozent der Kritiken waren positiv - hat sich die Wahrnehmung im Laufe der Zeit gewandelt. Neuere Rezensionen beschreiben den Film als stilistisch zwischen Star Wars und Flash Gordon angesiedelt und als durchweg unterhaltsames, kitschiges Vergnügen. Das Publikum ist gespalten: Während die eine Hälfte den Film abgöttisch liebt, hält die andere Hälfte ihn für Müll, was sich in den extremen User-Bewertungen von 5 oder 1 Stern widerspiegelt.

Einige sehen ihn sogar als einen völlig unterschätzten Sci-Fi-Klassiker der 80er Jahre. Die ursprüngliche Serie und die Spielzeuge aus den 1980er Jahren waren prägend für eine ganze Generation und der Film transportiert diesen 80er-Jahre-Kult in reinstiform. Durch die aktuelle Neuverfilmung erhält der Originalfilm erneut Aufmerksamkeit und ist nun für ein breiteres Publikum über Prime Video zugänglich. Der Film bietet eine Mischung aus Fantasy, Science-Fiction und trashigem Charme, der entweder geliebt oder gehasst wird.

Die Affiliate-Links im Artikel dienen der redaktionellen Finanzierung, ändern aber nichts am Preis für den Konsumenten. Insgesamt bleibt Masters of the Universe ein faszinierendes Phänomen, das die Polarität zwischen Kritik und Publikum sowie die Entstehung von Kultstatus über Jahrzehnte hinweg verdeutlicht





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