Masters of the Universe: Startschuss für ein neues Filmuniversum?

Die Neuverfilmung von Masters of the Universe könnte der Anfang eines Mattel Cinematic Universe sein. Regisseur Travis Knight und die Stars Nicholas Galitzine sowie Camila Mendes sprechen über das Potenzial für Fortsetzungen und die reiche Mythologie des Franchise.

Die Neuverfilmung von Masters of the Universe, die seit dem 4. Juni in den deutschen Kinos zu sehen ist, wirft die Frage auf, ob sie der Beginn eines neuen filmischen Universums sein könnte.

Regisseur Travis Knight und die Hauptdarsteller Nicholas Galitzine als He-Man und Camila Mendes als Teela äußern sich im Interview großes Vertrauen in die Zukunft des Franchise und sprechen über die Möglichkeit einer Fortsetzung. Der Film biete nicht nur humorvolle Szenen, sondern auch Hinweise auf eine potenzielle weitere Entwicklung.

Bisher gibt es zwar noch keine offizielle Ankündigung für ein Sequel, doch die Macher sehen aufgrund der reichen Mythologie und der vielen Charaktere, die seit über 40 Jahren bestehen, erhebliches Potenzial für weitere Geschichten. Travis Knight betont, dass jeder Film zunächst eigenständig funktionieren müsse, aber die Welt von Eternia biete viele Möglichkeiten für Fortsetzungen oder sogar ein Multiversum. Die Idee eines Mattel Cinematic Universe wird mit bereits etablierten filmischen Universen wie dem MCU verglichen.

Im Abspann des aktuellen Films gibt es zudem Andeutungen, die Neugierde auf eine mögliche Fortsetzung wecken. Sollte der Film an den Kinokassen erfolgreich sein, stehen die Chancen für weitere Filme gut. Die Stars und der Regisseur zeigen sich enthusiastisch und deuten an, dass sie bereits konkrete Vorstellungen davon haben, wohin die Reise gehen könnte, falls ein zweiter Teil realisiert wird.

Insgesamt präsentiert sich Masters of the Universe als ein vielversprechender Auftakt, der das Franchise in eine neue Ära führen könnte, abhängig vom Publikumserfolg und den Entscheidungen des Studios





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