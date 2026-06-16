Masters of the Universe: Warum He-Man auch 2026 noch ein Vorbild ist

Regisseur Travis Knight und Darsteller Nicholas Galitzine erklären, warum der muskelbepackte Held aus den 80ern auch heute noch als Vorbild taugt - und wie der neue Film zeitgemäße Werte vermittelt.

Für den He-Man -Darsteller Nicholas Galitzine und Regisseur Travis Knight ist der muskulöse Held auch heute noch ein super Vorbild . Warum kommt eine Ikone der achtziger Jahre 2026 noch ins Kino?

Schon 45 Jahre ist es her, dass He-Man seinen ersten Auftritt in den Minicomics von Mattel hatte. Der muskelbepackte Schwertkämpfer darf 2026 aber nochmal im Rampenlicht stehen, nämlich im Kinofilm Masters of the Universe. Wenn es nach Regisseur Travis Knight (Bumblebee, Kubo) und He-Man-Darsteller Nicholas Galitzine (Handsome Devil, Purple Hearts) geht, auf jeden Fall! Wir konnten uns mit Knight und Galitzine über Masters of the Universe unterhalten und haben dabei auch herausgefunden, was He-Man für sie eigentlich bedeutet.

So erzählt der 1973 geborene Knight davon, dass es ein riesiger Teil meiner Kindheit war. Es war ein reines Destillat der achtziger Jahre. Es war so seltsam, und das war auch wunderbar daran. Ich habe es als Kind absolut geliebt, weil ich ein großer Sci-Fi- und Fantasy-Nerd war, und es war all diese Dinge auf einmal.

Auch wenn der Regisseur die Designs und das Worldbuilding schätzte, war der Kern seiner Begeisterung aber He-Man selbst. Du hast diesen Typen, der so aussieht, wie man es erwartet, eine Hauptfigur, ein muskelbepackter Action-Held wie aus dem Bilderbuch. Aber er war ungewöhnlich. Er war nicht nur ein Typ, der auf Zigarren rumkaute und fest zuschlug.

Er war jemand, der versuchte, Gemeinsamkeiten zu finden. Er sprach über Freundschaft, Güte und Empathie. Und als Kind war das für mich eine echte Offenbarung, diese Vorstellung, dass man stark und anständig, mächtig und freundlich sein kann. Nicholas Galitzine ergänzt: Wir lernen Adam so kennen wie er ist und wie er mit Konflikten umgeht.

Er ist ein Mann mit vielen Facetten. Und das ändert sich auch nicht wirklich, als er seine Muskeln und seine Stärke bekommt. Und ich denke wirklich, so sollten wir alle sein. Wir sollten Mitgefühl und Verständnis zeigen, bevor wir uns kopfüber in etwas stürzen.

Ich finde, das ist sehr männlich. Für Travis und Galitzine hat He-Man also auch heute noch die Kraft, als Vorbild zu dienen, und Menschen zu inspirieren. Der neue Film scheint das nur teilweise zu erreichen: Auf Rotten Tomatoes gefällt Masters of the Universe nur 68 Prozent der Kritiker, aber immerhin 87 Prozent der Zuschauer. Auf Imdb kommt der Film aktuell auf 7,1 von 10 Sternen.

He-Man steht für eine Botschaft, die zeitlos ist: Stärke und Sanftmut müssen kein Widerspruch sein. In einer Welt, die oft von Konflikten und Härte geprägt ist, erinnert uns die Figur daran, dass wahre Stärke auch aus Empathie und Verständnis erwächst. Die Filmemacher haben sich bewusst dafür entschieden, diese Aspekte in den Vordergrund zu stellen, anstatt nur auf Action und Spektakel zu setzen. Das mag erklären, warum die Kritiker gespaltener sind, während das Publikum die Botschaft zu schätzen weiß.

Masters of the Universe 2026 ist also mehr als nur ein nostalgischer Rückblick; es ist eine Neuinterpretation, die zeitgemäße Werte transportiert. Die Produktion hat viel Wert auf eine tiefgründige Charakterentwicklung gelegt, sodass He-Man nicht nur als reine Actionfigur, sondern als komplexer Held erscheint. Regisseur Travis Knight betont, dass es ihm wichtig war, die emotionale Tiefe der Geschichte zu bewahren, die schon in den ursprünglichen Comics angelegt war.

Nicholas Galitzine wiederum sieht in He-Man eine Chance, traditionelle Männlichkeitsbilder zu hinterfragen und ein moderneres Ideal zu präsentieren. Der Film zeigt, dass ein Held auch verletzlich sein darf, dass er Zweifel haben kann und dennoch seinen Weg findet. Diese Differenzierung macht den Film für ein breites Publikum interessant, das über die reine Nostalgie hinausgeht. Eltern, die mit He-Man aufgewachsen sind, können ihren Kindern nun eine Figur zeigen, die nicht nur stark, sondern auch freundlich ist.

Die visuelle Gestaltung des Films bleibt den ikonischen Designs der Achtziger treu, wird aber durch moderne Effekte und eine dynamische Inszenierung ergänzt. Knight und sein Team haben viel Liebe zum Detail gesteckt, um die fantastische Welt von Eternia zum Leben zu erwecken. Die Kostüme und Kulissen sind opulent und erinnern an die ursprüngliche Ästhetik, ohne altbacken zu wirken. So wird Masters of the Universe zu einem Erlebnis für Fans und Neulinge gleichermaßen, das in Erinnerung bleibt.

Es ist mehr als nur ein Film - es ist eine Hommage an eine Figur, die Generationen geprägt hat und die auch in Zukunft noch relevant sein wird. Abschließend lässt sich sagen, dass He-Man auch im Jahr 2026 nichts von seiner Strahlkraft verloren hat. Die Botschaft von Freundschaft, Güte und Stärke ist universell und zeitlos. Der Film bietet Unterhaltung auf hohem Niveau und regt gleichzeitig zum Nachdenken an.

Für viele Zuschauer wird er eine willkommene Abwechslung zu düsteren Blockbustern sein, denn er beweist, dass ein Held auch ohne Zynismus und Härte überzeugen kann. Knight und Galitzine haben mit ihrer Interpretation einen Nerv getroffen: Sie zeigen, dass wahre Stärke oft in der Sanftmut liegt. Masters of the Universe 2026 ist ein Film, den man gesehen haben sollte - aus Nostalgie, aus Begeisterung für Fantasy oder einfach, um sich an die Werte zu erinnern, die wirklich zählen





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