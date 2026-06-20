Matías Galarza: Der Spieler, der mit seiner Uhr ein WM-Rekord aufstellte

Der WM-Torschütze Matías Galarza hat in der Partie gegen die Türkei einen WM-Rekord aufgestellt, indem er mit seiner Uhr ein einzigartiges Manöver vollführte. Sein Treffer nach nur 64 Sekunden war nicht nur der schnellste des Turniers, sondern auch das früheste WM-Gegentor in der Geschichte der türkischen Nationalmannschaft.

Das 1:0 zwischen Paraguay und der Türkei gehört schon jetzt zu den wildesten Spielen dieser WM. Während eines Gerangels leistete sich Matías Galarza einen wahrlich einzigartigen Aussetzer.

Schiedsrichter Iván Barton hatte die Partie nach 44 Minuten unterbrochen, weil Paraguay-Stürmer Isidro Pitta nach einem Zweikampf am Boden liegen geblieben war. Während der Unparteiische die folgende Rudelbildung unterbinden wollte, ging ihm seine Schiedsrichteruhr abhanden, lag unbeachtet neben dem Geschehen auf dem Rasen. Bis Paraguays Galarza sie fand. Der neugierige Südamerikaner hob die Uhr auf, besah sich - und band sie sich kurzum selber um den Arm.

Schiri-Experte Patrick Ittrich kommentiert die absurde Szene fassungslos: 'Ich mein, was geht in so einem Spieler vor? Also bei aller Liebe …' Erst nach einigen Minuten gab Galarza dem Unparteiischen seine Uhr wieder zurück.

'Ich hab auch schon ganz oft einen Stift verloren oder was auch immer, das kann ja mal sein. Oder die Pfeife wird dir aus der Hand gehauen, und dann kommen die Spieler zu dir, geben dir das und dann ist alles okay. Aber in dem Fall … crazy', lautet Ittrichs abschließendes Urteil.

Letztendlich blieb die bizarre Aktion Galarzas unbestraft, trotz Gelb-Belastung durfte der Stürmer von Atlanta United auf dem Platz bleiben - was er auch tat, bis er in der 91. Minute mit einer Trage vom Platz befördert werden musste. Im Großen und Ganzen wird Matías Galarza jedoch nicht für seinen seltsamen Uhrenklau in Erinnerung bleiben, sondern dafür, die Türkei schon im zweiten Gruppenspiel aus der WM gekegelt zu haben.

Dazu war sein Treffer nach nur 64 Sekunden der bisher schnellste des laufenden Turniers und das früheste WM-Gegentor in der Geschichte der türkischen Nationalmannschaft. Paraguay-Stürmer Galarza war nicht nur der einzige Torschütze der Partie, sondern auch der Hauptakteur in dieser turbulenten WM-Szene. Sein Treffer nach nur 64 Sekunden war nicht nur der schnellste des Turniers, sondern auch das früheste WM-Gegentor in der Geschichte der türkischen Nationalmannschaft.

Die Türkei wird sich wohl nicht so schnell von diesem Niederlage erholen, da sie bereits im zweiten Gruppenspiel aus der WM gekegelt wurde





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