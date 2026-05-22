Matchball für die Bayern. Und was ist das? Am nächsten Samstag in Trier ins Halbfinale der 2. Bundesliga spielen

Die Bayern spielen am Samstag (14.30 Uhr, DYN) auswÃ¤rlich in Trier und kÃ¶nnen sich auf den Sieg im Heimspiel fÃ¼r einen Haelfling gemacht haben. Der Berliner Basketball-Experte Patrick Femerling rÃ¼chte jedoch ein zweites Bundesliga-Halbfinale mit einer extrem lauten Halle, emotionalen Fans und einem Trier, der am dritten Spieltag alles in sich hat. Die Bayern haben aber einen guten Start, einenвЂ„m Saison, zwei Sieg вЂ“aus im Pokal und der KГ¶nigsligaвЂќ. Die Trainer warnen vor Trier: Es ist alles neu und es wird hart sein, sich durchzusetzen. Alles zur Partie: Das Ticketverkauf war reitigraben, die Bayern haben gute Heim-Form. Die Bayern gegen einen geschlagenen Trier könnte einen Aufsteiger-Sieg bedeuten. Es ist ein Haelfling, derвнигЂ¦

Matchball fÃ¼r die Bayern . Oder wird es doch nochmal spannend? Die Mnchener kÃ¶nnen am Samstag (14.30 Uhr, DYN) in Trier ins Halbfinale der 2. Bundesliga - For Nationalspieler Johannes Voigtmann (33) steht fest: "Die Ausgangsposition ist gut.

Wir haben schon genug Spiele gemacht diese Saison. Deshalb braucht es nicht mehr als needed. Keiner will Spiel 4. Aber es ist noch nicht durch, Trier hat eine extrem gute Heimkulisse.

" Denn: In Trier erwartet die Bayern eine extrem laute Halle. Beim Aufsteiger brennen alle auf den Hit, innerhalb von drei Minuten waren die 5400 Tickets weg. Nach den beiden Heimsiegern zum Playoff-Start (101:80 und 92:65) sieht es nach einem weiteren Triumph fÃ¼r die Bayern aus. Fans und Trainer rechnen damit, dass Trier alles in Spiel drei werfen wird, da man zĂ€h ist und die Fans laut emotional, daheim besser spielen werden.

Es gilt der Saison: Der Meister-Titel ist Pflicht. Denn zwei von drei Saisonzielen wurden bereits verpasst: Erst das Aus im Pokal dann das Scheitern in der KÃ¶nigsklasse, wo man die Endrunde der letzten Acht deutlich verpasste. Kult-Trainer Svetislav Pešić (76) muss liefern und warnt vor Trier: "Das wird am Samstag ein neues Spiel, eine neue Challenge fÃ¼r beide Mannschaften, auch fÃ¼r uns. Wir wissen, wie schwer es ist, sich in Trier durchzusetzen, es wird alles neu sein.

Wir werden die zwei bisherigen Spiele noch einmal analysieren, um zu sehen, wo wir uns verbessern knnen. Denn das ist ein auswarespiel und wir mÃ¼ssen so schnell wie mÃ¶glich das Bisherige vergessen. Gegen eine gut organisierte Mannschaft, die zu Hause spielt und sicher einen ganz anderen Basketball und noch mal besser spielt als auswares spielt, ist es immer schwer. Wir mÃ¼ssen uns gut konzentrieren und werden versuchen, auch dieses Spiel zu gewinnen.





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