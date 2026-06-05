MatchWornShirt: So kommen originale Fußball‑Trikots aus den Umkleideräumen in die Hände von Sammlern

Das 2017 gegründete Start‑up MatchWornShirt arbeitet mit über 300 Vereinen zusammen, bereitet getragene Trikots auf und versteigert sie weltweit. Dabei profitieren Clubs, Sammler und wohltätige Organisationen gleichermaßen.

Für viele Fußballbegeisterte ist das Träumen von einem originalgetragenen Trikot ihres Idols ein fester Bestandteil ihrer Sammelleidenschaft - vor allem, wenn dieses Stück Geschichte im eigenen Kleiderschrank landen soll.

Das 2017 gegründete Unternehmen MatchWornShirt hat diesen Wunsch zum Kerngeschäft gemacht. Das Unternehmen arbeitet exklusiv mit mehr als dreihundert Vereinen aus der Oberliga bis zu internationalen Topclubs zusammen und betreibt eine spezialisierte Online‑Auktionsplattform, über die Fans aus aller Welt Signaturen und Spieltrikots ersteigern können. Der Ablauf ist klar strukturiert: Direkt nach dem Schlusspfiff sammeln die Vereinszeugwarte die getragenen und signierten Trikots in den Umkleideräumen ein. Anschließend werden die Stücke zu den Logistikzentren von MatchWornShirt, unter anderem nach Amsterdam, transportiert.

Dort erfolgt eine gründliche Aufbereitung, bei der DNA‑Spuren und Bakterien mit speziellen Verfahren entfernt werden, bevor die Trikots verpackt und für den Versand vorbereitet werden. Interessierte Bieter geben über die App oder die Webseite ihr höchstes Gebot ab, und das Auktionsprinzip, das an bekannte Online‑Marktplätze wie eBay erinnert, sorgt dafür, dass am Ende der Meistbietende das Trikot erhält.

Für die teilnehmenden Vereine ist der Aufwand gering: Nach der Übergabe der gebrauchten Jerseys an MatchWornShirt übernimmt das Unternehmen die komplette weitere Abwicklung. Die Clubs müssen lediglich die Trikots bereitstellen und erhalten im Gegenzug einen prozentualen Anteil der Erlöse. Je größer die Nachfrage nach bestimmten Spielern und Trikots ist, desto höher fällt der finanzielle Gewinn für die Vereine aus.

Zu den bekanntesten Partnern zählen internationale Topclubs wie Paris Saint‑Germain, Chelsea FC und AC Mailand, aber das Geschäftsmodell hat sich auch auf den nordamerikanischen Markt ausgeweitet. So kooperiert MatchWornShirt unter anderem mit den Vancouver Whitecaps, dem derzeitigen Club von Thomas Müller.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf andere Sportarten ausgeweitet und arbeitet mit NBA‑Teams sowie mit Athleten aus dem Eisschnelllauf zusammen. Das bislang teuerste versteigerte Objekt war ein Anzug von Jutta Leerdam, der bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter gewann und für 195 000 Euro verkauft wurde. Ein bedeutender Teil des Geschäftsmodells ist das Engagement für wohltätige Zwecke.

Bei ausgewählten Auktionen fließen Teile der Erlöse an vereinseigene Stiftungen oder an von den Clubs benannte Hilfsorganisationen. Außerdem arbeitet MatchWornShirt mit der Royal British Legion zusammen, über die bisher rund 4,7 Millionen Pfund für Veteranenprojekte gesammelt wurden. Hinter dem Unternehmen stehen die Brüder Bob und Tijmen Zonderwijk. Die Idee entstand 2015, als sie ihrem Vater - einem leidenschaftlichen Ajax‑Fan - ein getragenes, signiertes Trikot schenken wollten und dabei feststellten, wie schwer ein authentisches Match‑Worn‑Stück zu finden war.

Diese Erfahrung legte den Grundstein für die Gründung des Unternehmens, das heute sechs Produktionsstandorte weltweit betreibt und rund 130 Mitarbeitende beschäftigt. Tijmen Zonderwijk nennt persönlich sein Lieblingsstück ein Trikot von Marco van Basten, getragen im EM‑Finale 1988 in München, das zu den begehrtesten Sammlerstücken gehört. Das Stück steht für den einzigen großen Titel der niederländischen Nationalmannschaft und symbolisiert den Erfolg, den MatchWornShirt mit seiner Plattform ermöglicht - den Fans ein Stück Fußballgeschichte direkt nach Hause zu bringen





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