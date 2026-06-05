MatchWornShirt: Wie Fans an echte Spieltrikots kommen

Das Start-up MatchWornShirt vermittelt getragene und signierte Trikots von Profisportlern an Fans. Über Auktionen erhalten Vereine und Spieler einen Anteil der Erlöse und können zudem Spenden für wohltätige Zwecke generieren.

Viele Fan s träumen davon, einmal ein Originaltrikot ihres Lieblingsspielers zu besitzen, das dieser im Spiel getragen hat. Früher war dies oft schwer zu erreichen, doch das 2017 gegründete Start-up MatchWornShirt hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Wunsch zu erfüllen.

Das Unternehmen arbeitet exklusiv mit über 300 Fußballvereinen zusammen und bietet getragene sowie signierte Trikots über eine Online-Auktionsplattform an. Nach jedem Spiel sammeln Kit-Manager die Trikots in der Kabine ein und schicken sie an zentrale Lager, unter anderem in Amsterdam. Dort werden sie gereinigt, wobei ein spezieller DNA-Zerstörer Bakterien und andere Rückstände entfernt. Anschließend werden die Jerseys verpackt und an den Höchstbietenden versendet, der über die App oder Webseite wie bei eBay mitgeboten hat.

Für die Vereine ist der Prozess einfach, da MatchWornShirt die gesamte Logistik übernimmt. Die Klubs müssen nur die Trikots bereitstellen und erhalten zusätzlich einen prozentualen Anteil der Auktionserlöse, sodass sie direkt von der Popularität ihrer Spieler profitieren. Zu den prominentesten Partnern zählen europäische Topclubs wie Paris Saint-Germain, Chelsea und der AC Mailand. Aber auch in Nordamerika ist das Unternehmen aktiv, etwa durch eine Kooperation mit den Vancouver Whitecaps, dem Club von Thomas Müller.

Darüber hinaus hat MatchWornShirt sein Angebot auf andere Sportarten ausgeweitet, darunter die NBA. Das teuerste bisher versteigerte Stück war der von Eisschnellläuferin Jutta Leerdam bei den Olympischen Winterspielen 2026 getragene Anzug, der für 195.000 Euro den Besitzer wechselte. Leerdam hatte in Mailand-Cortina Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter gewonnen. Bereits 2022 in Peking hatte sie über 1000 Meter Silber geholt.

Ein fester Bestandteil des Geschäftsmodells sind Spenden. Bei vielen Auktionen gehen Teile der Erlöse an vereinseigene Stiftungen oder von den Clubs benannte wohltätige Organisationen.

Zudem besteht eine Partnerschaft mit der britischen Veteranenorganisation Royal British Legion, über die bislang 4,7 Millionen Pfund gespendet wurden. Gegründet wurde MatchWornShirt von den Brüdern Bob und Tijmen Zonderwijk. Die Idee entstand 2015, als sie ihrem Vater, einem Ajax-Fan, ein getragenes und signiertes Trikot schenken wollten, aber feststellen mussten, wie schwer solch ein Stück zu bekommen war. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen weltweit etwa 130 Mitarbeiter an sechs Standorten.

Tijmen Zonderwijk verrät im Gespräch mit SPORT BILD, dass sein Lieblingstrikot das Finaltrikot von Marco van Basten von der EM 1988 ist. Holland gewann damals in München gegen die Sowjetunion mit 2:0, wobei van Basten ein legendäres Volleytor erzielte. Das Trikot, das inzwischen einen hohen Wert hat, soll in einer sicheren Vitrine aufgehängt werden. Die emotionale Bedeutung solcher Trieckts liegt oft in den historischen Momenten, die sie verkörpern.

Van Bastens Tor im Finale 1988 gilt als eines der schönsten und prägendsten in der niederländischen Fußballgeschichte. Für Fans sind diese Stücke nicht nur Sammlerobjekte, sondern auch greifbare Erinnerungen an unvergessliche Siege und Sportler. MatchWornShirt macht diese Erinnerungen zugänglich und schafft gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Vereine und eine Plattform für philanthropisches Engagement. 通过这些描述，MatchWornShirt verbindet Leidenschaft, Geschichte und Gemeinnützigkeit in einem Geschäftsmodell, das Fans weltweit anspricht und den Wert von Sportrelikten nachhaltig steigert





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