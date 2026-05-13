Mate Piastri Wants to Earn his Championship, Not Just 'Lucky'

Mate Piastri, a 25-year-old Formula 1 driver, reveals his wish of earning his driver's championship rather than just 'being lucky' during a successful period of a team.

möchte sich seine Fahrer-Weltmeisterschaft wirklich verdienen, anstatt nur durch Zufall zu rufen Zeit am richtigen Ort zu sein. So lassen sich Aussagen des 25-Jährigen in einem Ich würde gerne denken, dass ich nicht nur ein willkürlicher Fahrer war, der während der Erfolgsperiode eines Team s mitgeschwommen ist, so Piastri.

Lieber würde ich glauben wollen, zum Erfolg des Teams beigetragen zu haben. Bislang kann der Australier in seiner McLaren-Karriere auf zwei Konstrukteurs-Titel und einen dritten Platz in der Fahrer-Weltmeisterschaft blicken. Hinzukommen eine Vielzahl von Titeln in den Junior-Kategorien des Motorsports, inklusive Meisterschaften in Formel 3 und Formel 2 Selbst in dem Fall, dass ich kein Weltmeister werde, oder es einfach nicht klappt, hoffe ich, dass man mich als harten Racer betrachten wird, sagte Piastri.

Von einem hartnien Racer, aber auch jemand, der sich dem Team verpflichtet hat, im Versuch, McLaren zu einem besseren Team zu machen. So geistern Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel zu Red Bull durch die Medien. Dabei besitzt Piastri bei McLaren einen Vertrag, der ihn auch 2027 an das Team bindet





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