Leipzig setzt sich mit 35:28 gegen den TV Hüttenberg durch. Trainer Frank Carstens hielt Matej Klima trotz drei vergebener Würfe auf dem Feld, was sich auszahlte.

Die Leipziger haben das Spiel gegen den TV Hüttenberg mit 35:28 gewonnen. Trainer Frank Carstens hatte dabei eine Entscheidung getroffen, die den Verlauf der Partie nach Einschätzung der Beteiligten maßgeblich beeinflusst hat. Der tschechische Nationalspieler Matej Klima wollte sich nach wenigen Minuten auswechseln lassen, weil ihm die Würfe nicht gelangen.

Der Wunsch von Klima wurde von Carstens ignoriert. Am Ende trug Klima mit acht Toren erheblich zum Sieg bei, während Franz Semper sechs Treffer erzielte. Der Spielverlauf zeigt, wie eng eine Entscheidung auf der Bank mit dem Ergebnis auf dem Feld verbunden sein kann.

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Klima wollte nach drei Fehlwürfen ausgewechselt werden

Matej Klima versuchte in der Anfangsphase dreimal, den Ball gegen den Torwart Yahav Shamir im Tor des TV Hüttenberg zu platzieren, scheiterte jedoch jedes Mal. Nach den vergebenen Chancen war er mit seiner eigenen Leistung unzufrieden und wollte sich deshalb selbst vom Feld nehmen lassen. Klima erklärte nach dem Spiel, dass er Probleme mit dem gegnerischen Torhüter gehabt habe und dass die Leipziger deshalb zu Beginn etwas zurücklagen.

Frank Carstens lehnte den Wunsch seines Spielers jedoch ab. Nach Klimas Schilderung riet ihm der Trainer, einfach weiterzumachen und die Würfe zu verwandeln. Klima beschrieb den Moment knapp: Carstens habe ihm gesagt, er werde ihn nicht auswechseln, und danach sei es gut gelaufen.

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Carstens sah zu wenig Tiefe im Angriff

Frank Carstens kritisierte nach dem Spiel vor allem die Chancenverwertung seiner Mannschaft. Nach eigener Aussage hatte sich Leipzig zu Beginn vernünftige Möglichkeiten erspielt, diese jedoch nicht genutzt. Der Trainer hatte das Gefühl, dass seine Mannschaft zu sehr Schach spielte und nicht konsequent in die Tiefe ging.

Carstens hob zugleich die Stärke seiner beiden Außenspieler hervor, ohne dabei eine genaue Position zu nennen. Wenn Matej Klima und Franz Semper mit viel Dampf ins Spiel kämen, seien sie extrem schwer zu halten, so Carstens. Diese Einschätzung unterstreicht, dass die Gesprächsführung auf der Bank nicht nur Klima betraf, sondern auch Semper, mit dem der Trainer während der Partie ebenfalls sprach.

Was der Sieg für die weitere Saison bedeutet

Der Sieg mit 35:28 gibt Leipzig die Gewissheit, dass die Mannschaft auch nach einem schwierigen Start zurückkommen kann. Die Partie zeigte zudem, dass einzelne Spieler mit Selbstzweifeln kämpfen können, während der Trainer auf Durchhalten setzt. Die Rolle von Klima und Semper dürfte in den kommenden Spielen eine wichtige Rolle spielen.

Eine konkrete Folgepartie oder ein Termin für das nächste Spiel wird im vorliegenden Bericht nicht genannt. Ebenso wenig gibt es Angaben zu weiteren Stellungnahmen aus dem Umfeld des TV Hüttenberg. Für die Leser bleibt damit der Blick auf die Aussagen von Carstens, Klima und Semper als zentrale Quelle des Spielberichts.