Materazzi wirft Zidane Lügen vor: Streit um WM-Final-Kopfstoß

Marco Materazzi beschuldigt Zinedine Zidane, die Versöhnung von 2010 geleugnet zu haben. Der Ex-Stürmer und heutige Frankreich-Coach klären die Vorwürfe im Gespräch.

Marco Materazzi hat Zinedine Zidane schwere Vorwürfe gemacht und dem französischen Ex-Star Lügenstrafe vorgeworfen. Der 53-jährige Italiener kritisierte in einem Interview mit der Zeitung "Gazzetta dello Sport", Zidane habe die historische Versöhnung zwischen beiden nachträglich abgestritten. Diese Auseinandersetzung wird vor dem direkten Duell von Frankreich und Italien in der Nationenliga am 24. Juni 2006 aktuell diskutiert. Das Spiel findet um 20.45 Uhr im DAZN statt und wird zudem im Live-Ticker verfolgt.

Der Vorfall und die Versöhnung von Mailand

Materazzi behauptet, es habe im Jahr 2010 ein persönliches Treffen zwischen beiden in Mailand vor einem Hotel gegeben. Er gab an, dass die Versöhnung in diesem Moment stattgefunden habe. Anschließend habe Zidane jedoch alles abgestritten und behauptet, er sei der Meinung gewesen, Materazzi sei nur ein Fan gewesen, der ihn angesprochen habe. Materazzi betonte ausdrücklich, dass er selbst nie ein Problem damit hatte, sich zu versöhnen und der Situation ein Ende zu setzen. Der Italiener fügte hinzu, dass das Verleugnen dieses Moments durch Zidane sehr schade sei.

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Der legendäre Kopfstoß am 9. Juli 2006

Der Hintergrund dieser aktuellen Debatte ist das WM-Finale am 9. Juli 2006. In der 110. Minute rampte der 34-jährige Zinedine Zidane seinem 32-jährigen Gegenspieler Marco Materazzi den Kopf in die Brust. Dies geschah, nachdem Materazzi Zidanes Schwester beleidigt hatte. Der Franzose verlor dadurch die Nerven und wurde vom Platz gestellt. Italien gewann das anschließende Elfmeterschießen mit 5:3 und wurde Weltmeister. Diese Szene ist bis heute ein Symbol für die emotionale Dramatik des Fußballs.

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Zidane distanziert sich, aber ohne Reue

Zinedine Zidane hat sich in der Vergangenheit bereits klar vom Vorfall distanziert. Er erklärte, er sei nicht stolz auf das, was passiert sei. Er habe dies bereits zuvor wiederholt und sage es auch heute noch. Trotz der Distanzierung bekräftigt Zidane jedoch, dass er den Vorfall nicht bereut, da dieser zu seiner Karriere gehöre. Er möchte nicht allein auf diesen einen Moment reduziert werden und betont, dass es auch schöne und positive Momente in seinem Leben und seiner Laufbahn gab.

Materazzi lobt Zidane als Trainer

Trotz der aktuellen Kontroverse zeigt Marco Materazzi sich beeindruckt von Zidanes Entwicklung zum Nationaltrainer Frankreichs. Auf die Frage, was ihm an Zidane als Trainer gefalle, antwortete Materazzi knapp: "Alles". Damit unterstreicht er, dass die Anerkennung für Zidanes sportliche Leistung und sein jetziges Amt unabhängig vom historischen Skandal von 2006 steht. Beide Männer begleiten das anstehende Spiel nun aus unterschiedlichen Rollen heraus, wobei die Vergangenheit weiterhin Gesprächsstoff liefert.