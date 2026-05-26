Mateusz Zukowski erhält erste Berufung in die polnische A-Nationalmannschaft

Der 24-jährige Magdeburg-Stürmer wird zum Trainingslager in Polen berufen und könnte an den Freundschaftsspielen gegen die Ukraine und Nigeria teilnehmen, während sein Marktwert weiter steigen dürfte.

Magdeburgs junger Offensivakzent hat endlich die verdiente internationale Anerkennung erhalten: Der 24-jährige Stürmer Mateusz Zukowski wurde von Nationaltrainer Jan Urban erstmals in den Kader der polnischen A-Nationalmannschaft berufen.

Das Auswahlteam wird zwischen dem 28. Mai und dem 4. Juni ein intensives Trainingslager in Polen abhalten, wobei Zukowski zusammen mit seinen Teamkollegen an allen Einheiten teilnehmen wird. Im Rahmen dieses Lagers sind zwei Freundschaftsspiele geplant: Am 31.

Mai um 17.30 Uhr trifft die polnische Auswahl in Wroclaw auf die Ukraine, während am 3. Juni um 20.45 Uhr in Warschau ein Aufeinandertreffen mit Nigeria stattfindet. Auch der erfahrene Kapitän Robert Lewandowski wird voraussichtlich zum Kader gehören, sodass Zukowski die Möglichkeit hat, von einem der größten Spieler seiner Generation zu lernen und zugleich sein eigenes Niveau zu heben.

Die Nominierung ist für den Magdeburger kein Überraschung, denn in der vergangenen Zweitliga-Saison erzielte er beeindruckende 17 Treffer und trug maßgeblich zum Klassenerhalt des Vereins bei. Sein Wechsel von Slask Wroclaw zum 1. FC Magdeburg im Sommer letzten Jahres hat sofort Wirkung gezeigt, denn bereits in kurzer Zeit etablierte er sich als zuverlässiger Torjäger und als wichtiges Glied in der Offensivreihe. Die konsequente Trefferquote hat nicht nur die Fans begeistert, sondern auch das Interesse anderer Clubs geweckt.

Gerüchte über einen möglichen Transfer, bei dem Magdeburg eine zweistellige Millionenablöse erhalten könnte, kursierten seit dem Beginn der Saison, doch die Vereinsführung hat bislang betont, dass Zukowski bis mindestens 2027 vertraglich gebunden ist und voraussichtlich zum Ende des Trainingslagers wieder zum heimischen Stadion zurückkehren wird. Aus sportlicher Sicht bedeutet die Berufung für Zukowski eine bedeutende Chance, sein Spiel auf internationalem Niveau zu testen und gleichzeitig seinen Marktwert weiter zu steigern.

Die Teilnahme am Trainingslager bietet ihm intensive Einheiten unter der Leitung von Jan Urban, der für seine taktische Disziplin und seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern, bekannt ist. Zudem wird der Kontakt zu erfahrenen Nationalspielern wie Lewandowski es Zukowski ermöglichen, wertvolle Einblicke in Spielintelligenz und professionelle Vorbereitung zu erhalten.

Sollte er im Verlauf des Camps überzeugen, könnte er nicht nur eine reguläre Rolle in den bevorstehenden Freundschaftsspielen erhalten, sondern langfristig auch in den Qualifikationswettkämpfen für die Europameisterschaft eine feste Größe werden. Für den 1. FC Magdeburg bedeutet dies zudem eine zusätzliche Sichtbarkeit auf europäischer Bühne, wodurch das Profil des Vereins weiter geschärft wird und potenzielle Sponsoren sowie neue Talente aufmerksam werden.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der junge Stürmer den nächsten Karriereschritt erfolgreich meistert und gleichzeitig seinem Heimatverein weitere sportliche Impulse liefert





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