Mateusz Zukowski feiert Polen-Debüt und weckt weiteres Interesse

Der Stürmer des 1. FC Magdeburg steht erstmals im Aufgebot der polnischen Nationalmannschaft und sammelt erste Erfahrungen gegen die Ukraine. Trotz verpasstem Tor bei der Premiere steigert sein Marktwert weiter. Sein Vertrag bis 2027 macht ihn zu einem wertvollen Aktivposten für Magdeburg, während Gerüchte über mögliche Bundesliga-Interessenten kursieren. Gleichzeitig entwickelt sich die Situation bei einem anderen Stürmertransfer neu.

Magdeburgs Stürmer Mateusz Zukowski (24) gab am Sonntagabend sein Debüt für die polnische Nationalmannschaft. Beim Spiel gegen die Ukraine in Breslau wurde er in der zweiten Halbzeit für Superstar Robert Lewandowski eingewechselt.

Obwohl ihm kein Tor gelang, markiert dieser Einsatz einen weiteren Meilenstein in seiner aufstrebenden Karriere. Seine beeindruckende Bilanz von 20 Scorerpunkten in 21 Spielen der 2. Bundesliga - darunter 17 Tore und 3 Vorlagen - hat bereits das Interesse vieler Clubs geweckt. Aufgrund seines laufenden Vertrags bis 2027 beim 1.

FC Magdeburg könnte einTransfer in der kommenden Transferperiode eine beträchtliche Ablöse für den FCM generieren. In polnischen Medien wurde bereits über mögliche Interessenten spekuliert; so wurde Bundesligist Eintracht Frankfurt als potenzieller Käufer genannt. Nach Informationen von BILD ist an diesen Gerüchten jedoch nichts Wahres. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis erste offizielle Anfragen beim FCM eintreffen.

Gleichzeitig gab es auch Bewegung bei einem anderen Stürmer: Der Essener Angreifer, dessen Transfer ebenfalls diskutiert wurde, stand in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Magdeburg, bevor sich Drittligist Rot-Weiss Essen mit einem neuen Vertragsangebot einschaltete





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