Mathematische WM-Prognose: Spanien wird Weltmeister, Deutschland hat nur 5% Chance

Berliner Wissenschaftler haben bereits vor Beginn der Fußball-WM die Siegerformel berechnet. Sie haben mit Hilfe von drei Statistikmodellen die Wahrscheinlichkeit, dass Spanien Weltmeister wird, Argentinien Vize wird und England auf dem dritten Platz landet. Deutschland hat nur eine 5%ige Chance, den WM-Pokal zu holen.

Kurz vor Beginn der Fußball-WM haben Berliner Wissenschaftler bereits mathematisch berechnet, wer am 19. Juli in New York Weltmeister wird. Sie wissen leider auch schon, wann die deutsche Mannschaft aus dem Turnier ausscheidet.

Was ist die WM-Sieger-Formel? Es sind drei Statistikmodelle. Wer steckt dahinter? Wissenschaftler vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität.

Mit ähnlichen Methoden arbeiten auch die Wettbüros, um ihre Quoten festzulegen, sagt Dr. Ulrich Schneider, wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Schwerpunkt Statistik und Ökonometrie. Er leitet ein sechsköpfiges Team, das den Ausgang der WM berechnet hat. So läuft die WM ab: 48 Mannschaften sind in 12 Gruppen zu je 4 Mannschaften eingeteilt. Jede Mannschaft spielt gegen die drei anderen ihrer Gruppe.

Das ergibt 6 Spiele pro Gruppe und insgesamt 72 Gruppenspiele. Insgesamt ziehen 32 Mannschaften ins Sechzehntelfinale ein. Dazu kommen die 8 besten Gruppendritten. Ab jetzt geht es im Ausscheidungsmodus weiter: Sechzehntelfinale (32 auf 16), Achtelfinale (16 auf 8), Viertelfinale (8 auf 4), Halbfinale (4 auf 2), Spiel um Platz 3 und Finale.

Zur Berechnung haben die Statistiker der FU auch alle Länderspiele seit 2012 analysiert – insgesamt 13.000 Spiele. Angewendet wurden mehrere wissenschaftliche Methoden (Dixon & Coles Methodik und Elo-Rating). Deren Ergebnisse wurden in 100.000 verschiedenen Varianten simuliert. Das Ergebnis der mühsamen Rechnerei: Spanien wird Weltmeister (gewinnt mit einer Wahrscheinlichkeit von 13 bis 19 Prozent).

Argentinien wird Vize (10 bis 14 Prozent) und England landet auf dem dritten Platz (10 bis 12 Prozent).

"Norwegen, Japan und die Türkei werden weit kommen", weiß Ulrich Schneider. "Das sind die Geheimfavoriten. " Und Deutschland? Die gute Nachricht: Die deutschen Kicker schießen insgesamt 10 Tore.

Gegen Curaçao ist die Chance hoch, dass sie mehr als vier Tore schießen. Gegen Côte d'Ivoire gewinnen sie zu zwei Dritteln. In drei von zehn Fällen verlieren sie gegen Ecuador. Die Wahrscheinlichkeit, dass den WM-Pokal holt, liegt bei nur 5 Prozent.

Immerhin: Mit 98,4 Prozent schaffen sie es ins Sechzehntelfinale. Alle Informationen, Prognosen und die Möglichkeit, eigene Simulationen auszuprobieren, finden Sie auf der Webseite der Freien Universität





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