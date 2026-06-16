Matheo Raab vor Wechsel zu Hannover 96? Union-Torhüter könnte Union Berlin verlassen

Der 27-jährige Torhüter Matheo Raab von Union Berlin steht vor einem möglichen Transfer zum Zweitligisten Hannover 96. Nach einer verletzungsgeplagten Saison und dem Aufstieg von Carl Klaus in der Torhüterhierarchie könnte Raab in Hannover eine neue Chance als Stammkeeper erhalten. Union Berlin hat bereits 400.000 Euro für ihn investiert und wird einen möglichen Abgang sorgfältig abwägen.

Matheo Raab , der 27-jährige Torhüter von Union Berlin , steht vor einem möglichen Wechsel zum Zweitligisten Hannover 96 . Raab war im vergangenen Jahr mit dem Ziel nach Berlin gekommen, Stammkeeper Frederik Rönnow zu verdrängen, konnte sich jedoch bisher nicht durchsetzen.

Seine Pflichtspielpremiere für die Eisernen absolvierte er im März gegen Freiburg, verletzte sich dabei an der Hand und fällt seitdem mit einem Bänderriss aus. Als Rönnow gegen Saisonende eine Adduktorenverletzung erlitt, kam der dritte Torhüter Carl Klaus zum Einsatz und überzeugte, wodurch Raab in der Hierarchie weiter zurückfiel. Hannover 96 sucht nach einem neuen Stammtorhüter, nachdem Youngster Florian Hellstern von der U19 des VfB Stuttgart eine Zusage verweigerte und voraussichtlich zur SpVgg Greuther Fürth wechselt.

Damit konzentriert sich die Suche auf Raab und Florian Kastenmeier. Ein Transfer ist denkbar, jedoch fraglich, ob Union Berlin Raab ziehen lassen würde und zu welcher Ablöse. Die Niedersachsen müssten eine Summe aufwenden, die mindestens den 400.000 Euro liegt, die Union im Sommer 2025 an den Hamburger SV zahlte. Gleichzeitig haben die Eisernen ihre Nachwuchstorehüter Yannic Stein und Tom Wisbereit abgegeben, was auf einen Umbruch im Kader hindeutet.

Raabs Situation in Berlin bleibt angespannt, und ein Wechsel nach Hannover könnte ihm die Chance auf Spielpraxis bieten, während Union einen neuen Konkurrenzkampf im Tor beforestehen könnte. Die endgültige Entscheidung hängt von den Verhandlungen und der sportlichen Bewertung beider Vereine ab





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