Mathew Collins, der Sohn von Phil Collins, soll zu den Löwen München wechseln. Der 21-Jährige hat bereits Erfahrung in verschiedenen Fußballvereinen gesammelt und soll bei den Löwen zunächst ein Probetraining absolvieren.

Mathew Collins , Sohn von Phil Collins , soll zu den Löwen München kommen. Der 21-Jährige hat bereits Erfahrung in verschiedenen Fußball vereinen gesammelt, darunter die U19 von Hannover 96 und WSG Tirol in Österreich.

Laut Bericht soll Collins bei den Löwen zunächst ein Probetraining absolvieren, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dies könnte jedoch ein Problem darstellen, da 1860 München derzeit am Abgrund steht und einen Lizenzentzug in der dritten Liga befürchten muss. Um dies zu vermeiden, müssten die Löwen bis zum 3. Juni satte 2,7 Millionen Euro auftreiben.

Phil Collins, der Vater von Mathew, hat seine musikalische Karriere 2022 beendet und soll seinem Sohn regelmäßig bei seinen Fußballaktivitäten zusehen. Es bleibt abzuwarten, ob Mathew Collins tatsächlich zu den Löwen wechselt und im Grünwalder Stadion spielen wird





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