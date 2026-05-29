Der Sohn des Weltstars Phil Collins, Mathew Collins, könnte zu 1860 München wechseln. Der 21-jährige Mittelfeldspieler soll ein Probetraining bei den finanziell angeschlagenen Löwen absolvieren, während der Verein um den Klassenerhalt in der 3. Liga kämpft.

Der 21-jährige Mathew Collins , Sohn des weltberühmten Musikers Phil Collins , steht möglicherweise vor einem Engagement beim Traditionsverein 1860 München . Während sein Vater mit Hits wie "Another Day in Paradise" Musikgeschichte schrieb, wählte Mathew den sportlichen Weg und arbeitet sich als Fußballprofi durch die Ligen.

Zuletzt spielte der Mittelfeldspieler beim österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg, nachdem er zuvor in Tirol und für die U19 von Hannover 96 aktiv war. Bei den Löwen, die aktuell in höchster finanzieller Gefahr schweben und möglicherweise in die Regionalliga absteigen müssen, soll er zunächst ein Probetraining absolvieren. Geschäftsführer Manfred Paula plant bereits für die Zukunft, unabhängig von der Liga.

Sollte Collins kommen, könnte bald ein Hauch von internationaler Prominenz das Grünwalder Stadion erreichen, da sein Vater als großer Fußballfan gelegentlich seine Spiele besucht





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