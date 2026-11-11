Mathias Döpfner erhält Theodor-Herzl-Preis des World Jewish Congress

Mathias Döpfner erhält den Theodor-Herzl-Preis des World Jewish Congress. Der Axel-Springer-Chef warnt in New York vor Antisemitismus.

Der World Jewish Congress (WJC) hat Mathias Döpfner am 9. November 2026 in New York mit dem Theodor-Herzl-Preis ausgezeichnet. Der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer nahm die höchste Ehrung des Verbands im Museum of Modern Art entgegen.

Gemeinsam mit Döpfner wurde Jessica S. Tisch, Polizeipräsidentin von New York City, ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 88. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 statt. Der WJC vertritt jüdische Gemeinden in einhundert Ländern.

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Theodor-Herzl-Preis für Döpfners Rede über Antisemitismus

Mathias Döpfner erklärte in New York, dass der Kampf gegen Antisemitismus eine Verantwortung aller sei, die Freiheit und Demokratie verteidigen wollen. Er eröffnete seine Dankesrede mit dem Bekenntnis, Deutscher, Nichtjude und Zionist zu sein.

Döpfner führte in seiner Rede ein fiktives Gespräch mit Theodor Herzl, dem Begründer des modernen politischen Zionismus. Alle Antworten Herzls stammten aus dessen Schriften oder historisch überlieferten Äußerungen. Herzl hatte 1896 das Buch Der Judenstaat veröffentlicht und 1897 den ersten Zionistenkongress in Basel einberufen.

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Döpfner warnte, Antisemitismus sei nicht verschwunden, sondern habe lediglich seine Verbreitungswege modernisiert. Er nannte Quellen von der extremen Rechten, aus radikalisierten muslimischen Bewegungen, aus Verschwörungsmilieus und von der radikalen Linken. Besonders gefährlich sei der Glaube, die eigene moralische Überlegenheit schütze vor Vorurteilen.

Ronald S. Lauder würdigt Döpfners Einsatz für Israel

WJC-Präsident Ronald S. Lauder begründete die Auszeichnung mit Döpfners langjährigem Einsatz für Israel und seiner entschiedenen Haltung gegen Antisemitismus. Lauder hob hervor, dass Döpfner dies immer wieder deutlich gemacht habe.

Nach Lauders Worten hat Döpfner stets betont, dass die Sicherheit jüdischen Lebens und der Erhalt freier, demokratischer Gesellschaften untrennbar miteinander verbunden seien. Bereits Anfang des Jahres hatte Döpfner vor dem Governing Board des WJC in Genf vor einer Normalisierung des Antisemitismus seit dem 7. Oktober 2023 gewarnt.

Zur Debatte über Israel sagte Döpfner, Israel sei nicht der Grund für den Antisemitismus, sondern der Antisemitismus sei der Grund für Israel. Würde Israel morgen verschwinden, gingen Antisemiten nicht in den Ruhestand, sondern würden lediglich umziehen.

Döpfner bezeichnete Israel als unvollkommene Demokratie, umgeben von ziemlich perfekten Diktaturen, und verwies auf die politische Teilhabe arabischer Bürger in Israel. Zugleich erinnerte er an Herzls Vorstellung eines Staates, in dem Menschen unterschiedlicher Religionen und Nationalitäten gleichberechtigt zusammenleben.

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Besonders persönlich wurde Döpfner bei der deutschen Verantwortung für die Shoah. Deutschland habe die besten Gedenkstätten der Welt, doch in Gedenkstätten könnten Juden nicht leben.

Axel Springers historische Verbindung zum Herzl-Preis

Die Auszeichnung hat für Axel Springer eine besondere historische Bedeutung, denn der WJC hatte den Verlagsgründer bereits 2014 posthum mit dem Theodor-Herzl-Preis geehrt. Der Verband würdigte damals dessen lebenslange Bemühungen um die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden sowie zwischen Deutschland und Israel.

Friede Springer nahm die Ehrung damals entgegen. Axel Springers Unterstützung für Israel gehört seit Jahrzehnten zum Selbstverständnis des Unternehmens.

Döpfner betonte in New York, er verstehe den Preis nicht als Bestätigung des bereits Erreichten, sondern als Mahnung, wie viel noch zu tun bleibe. Der Kampf gegen Antisemitismus müsse im Alltag geführt werden, etwa wenn jüdische Kinder ohne Angst zur Schule gehen könnten.

Universitäten müssten antisemitische Einschüchterung unterbinden, und Journalisten müssten unbequeme Wahrheiten aussprechen. Nur so, argumentierte Döpfner, lasse sich der Gedenkrede eine wirksame Praxis folgen lassen.