Recherche zeigt, wie Axel Springer Chef Mathias Döpfner eine Milliarde Euro steueroptimiert übertrug. Die Verschonungsbedarfsprüfung ermöglichte dies legal, löst aber politische Debatten aus.

Mathias Döpfner hat durch geschickte Planung bei der Übertragung von Unternehmensanteilen im Wert von rund einer Milliarde Euro kaum Steuern bezahlt. Diese Entwicklung geht aus einer Recherche des Magazins Spiegel hervor und verdeutlicht die praktischen Auswirkungen der sogenannten Verschonungsbedarfsprüfung. Trotz des enormen Finanzvolumens blieb die Steuerlast für den Axel-Springer-Chef minimal, da das geltende Recht Lücken zulässt, die zur Steueroptimierung genutzt wurden.

Steuerrechtliche Mechanismen der Prüfung

Die Verschonungsbedarfsprüfung ist ein legales Instrument im deutschen Steuerrecht, das Erben und Beschenkten einen Steuererlass für Unternehmensvermögen über 26 Millionen Euro ermöglicht. Die Grundidee besteht darin, die Existenz von Familienunternehmen zu schützen, indem vermieden wird, dass wichtige Teile des Betriebs verkauft werden müssen, um die Steuerlast zu begleichen. Voraussetzung für diesen Erlass ist, dass die begünstigte Person die Steuer aus ihrem privaten Vermögen nicht aufbringen kann. Kritiker argumentieren jedoch, dass dieser Schutzmechanismus leicht ausgenutzt werden kann, indem das Privatvermögen künstlich durch Kredite oder Überweisungen reduziert wird.

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Döpfners Transaktion nach Spiegel-Recherche

Wie die Recherchen zeigen, nutzte Mathias Döpfner diese Regelung aus, indem er kurz vor der Schenkung kreditfinanziert einen ersten Teil des Aktienpakets für 276 Millionen Euro erwarb. Durch die Aufnahme dieser Schulden wirkte sein Privatvermögen so niedrig, dass er die Voraussetzungen für die Verschonungsbedarfsprüfung erfüllte. Springer und Döpfner betonen stets, dass sie bei diesem Deal, der durch ein Datenleck der Deutschen Bank bekannt wurde, strikt das geltende Steuerrecht einhielten. Die Methode, sich durch Verschuldung armzurechnen, ist rechtlich erlaubt, führt jedoch zu einer faktisch steuerfreien Übertragung großer Vermögenswerte.

Historische Entwicklung und politische Kritik

In den vergangenen zwei Jahrzehnten gab es zwei Erbschaftsteuerreformen, da das Bundesverfassungsgericht die vorherigen Regeln für verfassungswidrig erklärte. Das Gericht monierte, dass die Verschonungsregeln zu großzügig waren, was zur Einführung der Verschonungsbedarfsprüfung im Jahr 2016 führte. Dennoch steigt die Zahl der Ausnahmeregelungen rasant an: Während 2021 nur fünf Erbschaften und fünf Schenkungen begünstigt wurden, waren es im Folgejahr bereits 24. Im Jahr 2025 erließen die Bundesländer in 34 Fällen fast vier Milliarden Euro Steuern, sodass nur 246 Millionen Euro tatsächlich gezahlt wurden. Die SPD fordert seit Jahren eine Neuregelung mehr Gerechtigkeit herzustellen.

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Debatte innerhalb der Unionsparteien

Auch innerhalb der Union gibt es unterschiedliche Positionen zur Reform der Erbschaftsteuer. Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union, forderte kürzlich in einem Interview mit der Welt, dass die Koalition sich auf das Schließen von Steuerschlupflöchern konzentrieren sollte, um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Er betonte, dass hier klarer Handlungsbedarf bestehe. Diese Forderungen stehen im Kontrast zu den offiziellen Positionen anderer Unionspolitikern, die eine Belastung des Mittelstands vermeiden wollen. Die Frage der Unternehmensnachfolge bleibt dabei ein zentrales Thema im politischen Diskurs.

Positionen von Lukas Krieger und CDU

Lukas Krieger, Bundestagsabgeordneter der CDU und Mitglied im Finanzausschuss, zeigt sich offen für eine Überprüfung der aktuellen Regeln, behält sich jedoch rote Linien vor. Er betonte gegenüber dem Tagesspiegel, dass die Verschonungsbedarfsprüfung an ihrem ursprünglichen Ziel gemessen werden muss: dem Schutz von Arbeitsplätzen in Familienunternehmen. Mehr Steuern auf diesen Sektor würden ein falsches Signal senden, da vielen Betrieben bereits die Luft ausgehe. Krieger, der auch kommissarischer Generalsekretär der Berliner CDU ist, legte Wert darauf, dass es keine Mehrbelastung für den Mittelstand und keine Besteuerung der Betriebssubstanz geben darf. Die Union plane, die Reform erst nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen, das zeitnah erwartet wird.

Vergangene Initiativen und aktuelle Lage

Einer der ersten Akteure in den Unionskreisen, der Reformbereitschaft signalisierte, war Ex-Fraktionschef Jens Spahn. Im Herbst 2025 prangerte er die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland an und äußerte dringenden Handlungsbedarf. Seitdem hat Spahn jedoch an Einfluss eingebüßt, und die offizielle Linie der Partei bleibt vorsichtig. Ein möglicher Lösungsvorschlag der SPD sieht vor, einen Lebensfreibetrag von einer Million Euro einzuführen, sodass Steuern erst darüber anfallen. Für Unternehmensübertragungen soll der Freibetrag bei fünf Millionen Euro liegen, und anfallende Steuern sollen über 20 Jahre gestundet werden können. Die Debatte um die Gerechtigkeit des Erbschaftsteuerrechts bleibt somit hochaktuell und politisch umstritten.