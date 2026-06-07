Mathias Gidsel knackt Fabel-Torrekord und wird HBL-Torschützenkönig

Der Super-Däne von den Füchsen Berlin setzt einen neuen Fabel-Torrekord auf und wird HBL-Torschützenkönig.

Wenn es um Titel und Rekorde im Handball geht, ist der Name Mathias Gidsel nicht weit. So auch heute, wenn der Super-Däne von den Füchsen Berlin im letzten Saisonspiel der Daikin Handball -Bundesliga gegen die SG Flensburg/Handewitt einen neuen Fabel-Torrekord aufstellen will.

Als erster Profi wird er die Marke von 300 Saisontoren knacken, ohne dabei auch nur einen einzigen Siebenmeter gebraucht zu haben. Lediglich ein Treffer fehlt Gidsel dazu noch - reine Formsache bei einer Quote von neun Toren pro Partie. SPORTBILD.de zeigt den historischen Handball-Knaller im kostenlosen Live-Stream. Unfassbar: Gigant Gidsel wird damit überhaupt erst der dritte Spieler, der die 300er-Schallmauer durchbricht.

Das schafften vor ihm nur Nationalspieler Marko Grgic im letzten Jahr für den ThSV Eisenach und Tor-Rekordhalter Kyung-Shin Yoon 2000/01 für den VfL Gummersbach - allerdings mit jeweils mehr als 75 Siebenmetern. Kurios: Der Titel des HBL-Torschützenkönigs blieb Gidsel bislang verwehrt - trotz starker 263 und 275 Treffer in den beiden Vorjahren. Jetzt holt sich der Trophäen-Sammler auch noch diese Auszeichnung. Zu seinem Tor-Geheimnis sagt der dreimalige Welthandballer: Mein Wurf aus dem Rückraum ist besser geworden.

Vielleicht ist das immer noch nicht meine größte Stärke - das wird immer das Eins-gegen-Eins bleiben und daraus resultieren die meisten Treffer. Würde er auch noch anfangen, Siebenmeter zu werfen, wäre Yoons Bestmarke wohl nicht mehr lange sicher - und der nächste Rekord fällig





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mathias Gidsel Handball Daikin Handball-Bundesliga SG Flensburg/Handewitt HBL-Torschützenkönig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VfL Bochum setzt auf erfahrene Achse und flexible Spieler für den NeuaufbauNach dem Bundesliga-Abstieg bastelt der VfL Bochum an einem schlankeren Kader. Klub setzt auf vielseitige Spieler und eine erfahrene Achse um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Read more »

– SG Flensburg-Handewitt - HBL-Topspiele im kostenlosen Stream auf JoynDie Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Infos zum Wettbewerb.

Read more »

Letzter HBL-Spieltag: GWD Minden vor Abstiegsfinale - Lemgo will Platz fünfAm letzten Spieltag der Handball-Bundesliga geht es für einen von vier NRW-Klubs noch um alles.

Read more »

– SG Flensburg-Handewitt - HBL-Topspiele im kostenlosen Stream auf JoynDie Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Infos zum Wettbewerb.

Read more »