Mathias Gidsel, der Welthandballer, hat einen neuen Millionen-Vertrag mit Puma abgeschlossen und seinen Vertrag nicht nur verlängert, sondern auf lebenslang gestellt. Puma will den Handball auf die nächste Stufe bringen und sieht in Gidsel einen fantastischen Botschafter für die Marke. Auch Usain Bolt, der 100-m-Weltrekordler, hatte 2010 einen lebenslangen Vertrag bei Puma unterschrieben.

Der Sport artikel-Hersteller Puma ist eine der deutschen Firmen von Weltformat und hat eine lange Geschichte mit Sport legenden wie Boris Becker, Lothar Matthäus, Pelé, Diego Maradona und Usain Bolt.

Jetzt hat der Welthandballer Mathias Gidsel einen neuen Millionen-Vertrag mit Puma abgeschlossen, der nicht nur seine Karriere verlängert, sondern lebenslang gestellt wurde. Puma will den Handball auf die nächste Stufe bringen und sieht in Gidsel einen fantastischen Botschafter für die Marke. Auch Usain Bolt, der 100-m-Weltrekordler, hatte 2010 einen lebenslangen Vertrag bei Puma unterschrieben. Puma möchte nicht nur Sportschuhe verkaufen, sondern auch einen Handball-Lifestyle.

Playfulness, Leadership und Courage verkörpern die Schlagworte, die keiner besser verkörpert als Mathias Gidsel





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