Mathias Gidsel vor historischem Rekord: 300 Saisontore ohne Siebenmeter

Im letzten Spieltag der Handball-Bundesliga steht Mathias Gidsel kurz davor, als erster Spieler 300 Tore in einer Saison zu erzielen - und das ohne einen einzigen Siebenmeter. Das Topspiel zwischen Füchsen Berlin und SG Flensburg-Handewitt wird live übertragen.

Heute wird ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Handball - Bundesliga geschrieben. Am letzten Spieltag der Saison kommt es im Topspiel zwischen dem Zweitplatzierten, den Füchsen Berlin, und dem Dritten, der SG Flensburg-Handewitt, zu einer besonderen Begegnung.

Auch wenn das Ergebnis die Tabellenposition nicht mehr entscheidend verändern kann, steht ein historisches Ereignis im Mittelpunkt: Mathias Gidsel steht kurz davor, als erster Spieler überhaupt die Marke von 300 Toren in einer einzigen Bundesliga-Saison zu erreichen, und das, ohne einen einzigen Siebenmeter verwandelt zu haben. Dieses Spiel wird live im Free-TV bei WELT TV übertragen, zudem zeigt BILD.de eine kostenlose Live-Stream-Übertragung ab 15 Uhr.

Gidsel, der bereits Olympiasieger, Welt- und Europameister ist sowie dreifacher Welthandballer, benötigt nur noch einen Treffer, um die 300-Tore-Marke zu knacken. Bei einer durchschnittlichen Torausbeute von neun Toren pro Spiel ist dies nur noch eine Formsache. Sollte ihm dies gelingen, würde er als dritter Spieler überhaupt diese Schallmauer durchbrechen.

Bisher gelang dies lediglich Marko Grgic in der vergangenen Saison für den ThSV Eisenach mit 301 Toren sowie Kyung-Shin Yoon in der Saison 2000/01 für den VfL Gummersbach, der es auf 324 Tore brachte. Allerdings warfen beide Spieler in ihren Rekordsaisons jeweils mehr als 75 Siebenmeter. Gidsels Leistung wäre damit ein absolut einzigartiger Rekord, der die bisherigen Bestmarken in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Interessant ist auch die Tatsache, dass Gidsel bisher noch nie den Titel des Torschützenkönigs in der Handball-Bundesliga gewinnen konnte, obwohl er in den beiden vorherigen Spielzeiten bereits 263 und 275 Tore erzielte. Nun wird er diese Auszeichnung mit seiner außergewöhnlichen Saisonleistung definitiv holen. Auf die Frage nach seinem Tor-Geheimnis antwortete der dänische Star: "Mein Wurf aus dem Rückraum ist besser geworden.

Vielleicht ist das immer noch nicht meine größte Stärke - das wird immer das Eins-gegen-Eins bleiben und daraus resultieren die meisten Treffer.

" Sollte Gidsel in Zukunft auch noch Siebenmeter übernehmen, könnte er den langjährigen Rekord von Yoon deutlich gefährden und weitere Rekorde brechen. Das Spiel verspricht also nicht nur sportliche Brisanz, sondern auch historische Bedeutung





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