Mathias Pereira Lage nach Kreuzbandriss im Aufbau - "90 Grad sind leicht, ohne Schmerzen"

Stürmer Mathias Pereira Lage vom FC St. Pauli spricht nach seinem Kreuzbandriss im April über die Rehabilitation, die Nutzung von Motorschiene und Antigravitationslaufband und seine Rückkehrpläne. Sein Vertrag beim Absteiger läuft bis 2028.

Mathias Pereira Lage , Stürmer des FC St. Pauli, erlitt im April einen Kreuzbandriss und befindet sich seit etwa zwei Wochen in der Rehabilitation . In einem Instagram-Video zeigte er sich mit großen Operationsnarben am linken Knie und berichtete über seinen Genesungsprozess.

Der 29-Jährige erinnert sich an den Unfallhergang, bei dem Ersatztorwart Emil Gazdov auf ihn fiel. Aktuell trainiert er mit einer Knie-Motorschiene und einem Anti-Körpergewicht-Laufband, wobei er derzeit mit 50 Prozent seines Körpergewichts belastet wird. Sein Vertrag läuft bis 2028. Zuvor hatte er in der Saison 2024/25 mit zwei wichtigen Toren auf sich aufmerksam gemacht.

Er freut sich darauf, wenn die Mannschaft Mitte Juni aus der Pause zurückkehrt, um im Trainingszentrum wieder mitarbeiten zu können. Der Absteiger startet am 21. Juni in die neue Vorbereitung





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mathias Pereira Lage FC St. Pauli Kreuzbandriss Rehabilitation Motorschiene Antigravitationslaufband Vertrag Bis 2028 Training 2. Bundesliga Abstieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lage im Überblick: USA und Iran greifen sich in Golfregion erneut anTrotz Waffenruhe geht der gegenseitige Beschuss zwischen den USA und dem Iran weiter. Das gilt auch für den Konflikt zwischen der proiranischen Hisbollah und Israel. Ein Ende scheint nicht in Sicht.

Read more »

Nach Kreuzbandriss: Alphonso Davies 'fiel in ein Loch'Alphonso Davies spricht offen über Selbstzweifel und den zähen Weg zurück auf den Platz beim FC Bayern.

Read more »

Mathias Gidsel vor historischem Rekord: 300 Saisontore ohne SiebenmeterIm letzten Spieltag der Handball-Bundesliga steht Mathias Gidsel kurz davor, als erster Spieler 300 Tore in einer Saison zu erzielen - und das ohne einen einzigen Siebenmeter. Das Topspiel zwischen Füchsen Berlin und SG Flensburg-Handewitt wird live übertragen.

Read more »

Mathias Gidsel knackt Fabel-Torrekord und wird HBL-TorschützenkönigDer Super-Däne von den Füchsen Berlin setzt einen neuen Fabel-Torrekord auf und wird HBL-Torschützenkönig.

Read more »