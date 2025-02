Mathieu Baumel nach Verkehrsunfall: Amputation des rechten Beins

Der vierfache Dakar-Sieger Mathieu Baumel hat sich nach einem schweren Verkehrsunfall sein rechtes Bein amputieren lassen müssen. Trotz der schweren Verletzung bleibt er optimistisch und plant seinen schnellen Rückkehr in den Motorsport.

Vierfache Dakar -Sieger und erfahrener Beifahrer Mathieu Baumel hat bekannt gegeben, dass er sich nach einem schweren Verkehrsunfall sein rechtes Bein amputieren lassen muss. Baumel wurde schwer verletzt, als er an einer Unfallstelle helfen wollte und dabei von einem Fahrzeug erfasst wurde. Über seinen Gesundheitszustand gab es zunächst nur wenige Informationen, wobei die lokale Presse berichtete, dass er im Koma liege.

Am Sonntag veröffentlichte Baumel ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem er selbst über seinen Zustand sprach. In diesem Video verkündete er, dass sein rechtes Bein amputiert werden müsse. \'Wie ihr wisst, hatte ich vor zwei Wochen einen schweren Unfall am Straßenrand', erklärte Baumel in dem Video.'Ein Auto prallte in ein anderes, das mich unglücklicherweise erfasst hat. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, und 17 Tage später kann ich euch sagen, dass es mir natürlich viel besser geht. Aber ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen: Ich werde mein rechtes Bein amputieren lassen.' Er fügte hinzu, dass er mehrere Operationen an seinem linken Bein hatte, das jedoch langfristig funktionsfähig bleiben solle:'Mein linkes Bein wurde dreimal operiert, und ich arbeite hart daran, es wieder vollständig funktionsfähig zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass es langfristig wieder gut funktionieren wird.' \Baumel sprach auch seinen Dank an das Personal des Krankenhauses in Reims aus, wo er derzeit behandelt wird, und hob die große Unterstützung hervor, die er weltweit erhalten hat:'Ich möchte mich bei allen Menschen auf der Welt bedanken, die mir Nachrichten und Unterstützung geschickt haben. Das gibt mir Kraft und Zuversicht, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen.' Trotz der schwierigen Umstände bleibt Baumel optimistisch und motiviert, so schnell wie möglich in den Motorsport zurückzukehren:'Mein einziges Ziel ist es, bereit für die nächste Dakar zu sein - an der Spitze der Rangliste in einem T1+-Auto, selbstverständlich weiterhin mit Guillaume de Mevius. Ich freue sehr mich, dass er hier im Krankenhaus an meiner Seite ist', so der Franzose über seinen aktuellen Fahrer. Der Franzose kündigte an, sich nun auf seine Genesung zu konzentrieren:'Nun beginnt die Phase der Rehabilitation. Das wird Wochen und Monate dauern, aber ich bin in guter Verfassung und bereit, alles zu bewältigen, was kommt. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung, und ich hoffe, euch bald bei der Dakar wiederzusehen.





