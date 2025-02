Mathys Tel: Leih-Erfolg bei Tottenham und Lob von englischen Legenden

Mathys Tel, Leihspieler des FC Bayern München beim Tottenham Hotspur, überzeugt in der Premier League. Sein Tor gegen Aston Villa beeindruckt englische Fußball-Legenden wie Gary Lineker, Alan Shearer und Micah Richards.

Mathys Tel , der junge französische Stürmer des FC Bayern München, hat in dieser Saison nur sporadisch seine Fähigkeiten zeigen können. Während seiner Leihe an den Tottenham Hotspur erzielt er jedoch direkt Treffer und beeindruckt mit seinen Leistungen. Selbst frühere Weltklasse-Stürmer sind von seinem Talent begeistert. Der Wechsel zu den Spurs war eine schwierige Angelegenheit. Nach langen Verhandlungen wurde der Deal erst am Deadline Day finalisiert.

Tel begann seine Zeit in London mit holprigen ersten Schritten. In seinem Debüt verlor Tottenham zwar den 1:0-Vorsprung aus der Hinrunde im Ligapokal-Halbfinale und schied aufgrund eines 0:4-Ergebnisses gegen den FC Liverpool im Finale aus. Drei Tage später folgte die Niederlage im FA-Cup mit 1:2 gegen Aston Villa. Tel zeigte sich trotz dieser Rückschläge jedoch als einer der wenigen Hoffnungsträger. In Liverpool kam er kurz vor der Pause zum Einsatz, gegen Villa startete er und erzielte das Tor für die Spurs. Obwohl der Treffer erst in der Nachspielzeit fiel, lobten zwei englische Legenden den 19-Jährigen. In ihrem Podcast „The Rest is Football“ attestierte Gary Lineker ihm „ein paar nette Sachen“ gezeigt zu haben und hob den „exquisiten Abschluss“ hervor. Auch Alan Shearer war von Tels Tor beeindruckt, das der Franzose per Außenrist-Direktabnahme nach einer Flanke von Dejan Kulusevski erzielte. Shearer bezeichnete den Abschluss als „wirklich clever“. Der 54-Jährige drückte dem Youngster die Daumen: „Hoffentlich gibt ihm das ein bisschen Selbstvertrauen und den Glauben daran, dass er irgendwie dazugehört und den Spurs helfen kann, diese Phase zu überstehen.“ Micah Richards, ehemaliger Abwehrspieler, stimmte zu: „Er hat die Qualität. Er ist noch jung und lernt noch.“ Tel scheint bereits der Hoffnungsträger der Spurs zu sein, um nach den jüngsten Rückschlägen in den diversen Wettbewerben positive Schlagzeilen zu schreiben. Auch der FC Bayern beobachtete die Entwicklungen aufmerksam. Obwohl starke Leistungen eine Rückkehr unwahrscheinlicher machen würden, haben sich die Engländer eine Kaufoption gesichert.





