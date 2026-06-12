Matratzenhersteller Breckle meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an

Der deutsche Schlafmöbel-Produzent Breckle hat nach fast 100 Jahren Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Grund sind gestiegene Rohstoff- und Energiepreise sowie Preisdruck des Handels. Der Betrieb läuft weiter, Mitarbeiter sind drei Monate abgesichert.

Der deutsche Matratzenhersteller Breckle , einer der größten Schlafmöbel-Produzenten des Landes, hat nach fast 100 Jahren Unternehmensgeschichte ein Insolvenz verfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Das Unternehmen mit Sitz im thüringischen Weida steht wie viele Branchenkollegen unter massivem Druck: Einerseits steigen die Preise für Rohstoffe wie Schaumstoff, Federn und Textilien sowie für Energie kontinuierlich.

Andererseits fordern der Handel und große Abnehmer immer niedrigere Einkaufspreise, was die Margen der Hersteller stark schrumpfen lässt. Die Breckle Matratzenwerk GmbH stellte daher beim Amtsgericht Gera den Antrag auf Eigenverwaltung, um aus eigener Kraft die finanzielle Schieflage zu überwinden. Der vorläufige Sachwalter Rechtsanwalt Kai Dellit aus Erfurt soll das Verfahren überwachen und die Interessen der Gläubiger vertreten. Dellit zeigte sich zuversichtlich: Die Sanierung sei nachvollziehbar und erschließe zusätzliche Ertragspotenziale.

Das Unternehmen verfüge über ein leistungsfähiges Produktportfolio und eine breit gestreute Kundenstruktur, die das Geschäftsmodell stabilisiere. Auch die Geschäftsführung blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Man setze auf Qualität Made in Germany und auf die Erfahrung der Belegschaft. Die Kosten seien zuletzt sprunghaft gestiegen, dennoch biete der Markt weiterhin großes Potenzial.

Man sei überzeugt, sich dieses mit dem Team und den Produkten erschließen zu können. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ermöglicht es Breckle, den Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fortzuführen. Die Löhne und Gehälter der rund 150 Mitarbeiter sind für die nächsten drei Monate durch das Insolvenzgeld gesichert. Die Belegschaft zeigte sich betroffen, aber auch erleichtert, dass das Unternehmen nicht von einer abrupten Schließung bedroht ist.

Die Sanierungsexperten Klaus Ziegler und Danny Hinkelthein begleiten den Prozess. Ziegler erklärte, dass man bei Breckle eine gute Basis und die Offenheit für neue Wege sehe. Hinkelthein ergänzte, dass der Geschäftsbetrieb im Eigenverwaltungsverfahren uneingeschränkt weiterlaufe. Die Maßnahmen betreffen ausschließlich den Traditionsbetrieb in Weida, nicht die Emil Breckle GmbH Steppwarenfabrik.

Die letztere Firma ist ein separater Betrieb, der nicht von der Insolvenz betroffen ist. Dennoch ist die Lage für die gesamte Branche schwierig. Zuletzt verzeichneten die Hersteller Mehrkosten von bis zu 25 Prozent, unter anderem durch die hohe internationale Nachfrage und die gestiegenen Energiekosten. Auch logistische Engpässe und Lieferkettenprobleme belasten die Produktion.

Breckle setzt weiterhin auf eine hohe Fertigungstiefe am Standort Deutschland. Auf der Firmen-Homepage wird betont, dass das Unternehmen Wert auf regionale Wertschöpfung lege und damit einen Beitrag zur heimischen Wirtschaft leiste. Die Eigenverwaltung ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren, bei dem der Schuldner unter Aufsicht eines Sachwalters sein Unternehmen selbstständig fortführt. Ziel ist es, den Betrieb zu erhalten und eine Insolvenz in Eigenregie zu bewältigen.

Breckle plant, durch Kostensenkungen, Prozessoptimierungen und die Fokussierung auf profitable Produktsegmente wieder in die Gewinnzone zu kommen. Der Markt für Matratzen und Boxspringbetten ist in Deutschland hart umkämpft, auch große Discounter drängen mit Billigprodukten ins Geschäft. Breckle will sich durch Qualität und Service abheben. Das Unternehmen hofft, dass der eingeschlagene Weg der Sanierung erfolgreich sein wird.

Sollte das Verfahren scheitern, droht die Zerschlagung des Traditionsbetriebs. Sollte es gelingen, steht Breckle für eine erfolgreiche Sanierung in der deutschen Möbelindustrie. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Eigenverwaltung der richtige Schritt war, um das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Die Branchenbeobachter bleiben skeptisch, aber die Verantwortlichen sind optimistisch, dass Breckle gestärkt aus der Krise hervorgehen kann





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