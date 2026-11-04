Mats Hummels kritisiert Harry Kane: Zu wenig im Strafraum

Mats Hummels rügt Harry Kane für zu viele Ausflüge ins Mittelfeld. Der Verteidiger fordert mehr Präsenz im Strafraum, um die Torquote zu steigern.

Mats Hummels übt deutliche Kritik an der aktuellen Spielweise von Harry Kane. Der Weltmeister von 2014 und langjährige Innenverteidiger der Bayern warnte vor einer zu weiten Positionierung des englischen Stürmers. Er fordert, dass Kane wieder öfter im straffen Bereich des gegnerischen Tores agiert.

Die Aussagen machte Hummels im Anschluss an das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid. Bayern gewann dieses Duell mit einem klaren Ergebnis von 2:0. In diesem Kontext analysierte der Defensive die taktische Ausrichtung des Torjägers während der letzten Partien.

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Präsenz im Strafraum wird gefordert

Hummels gibt zu bedenken, dass Kane in der aktuellen Phase zu selten seine Rolle als reiner Mittelstürmer ausfüllt. Der Verteidiger wünscht sich eine intensivere Anwesenheit des Angreifers im direkten Torbereich. Er sieht ein Potenzial, das durch die aktuelle Positionierung nicht voll ausgeschöpft wird. Kane soll den Gegner dort bedrängen, wo die Gefahr für das Tor am größten ist.

Diese Forderung ist nicht als generelle Abwertung der Leistungen von Harry Kane zu verstehen. Im Gegenteil, der Ex-Profibewundert die technischen Fähigkeiten des Engländers im Spielaufbau enorm. Er lobt ausdrücklich die Spielweise fernab des Strafraums. Kane erledige diese Aufgaben großartig und anders als fast jeder andere Akteur.

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Statistische Differenzierung zwischen Liga und Europa

Die Kritik von Hummels steht im Zusammenhang mit den aktuellen statistischen Werten von Harry Kane. In der Bundesliga zeigt der Stürmer ein verändertes Bild. Nach acht Einsätzen in der Saison steht er bei vier Toren. Allerdings hat er bereits sechs weitere Treffer seiner Mitspieler vorbereitet.

Die Zahlen verdeutlichen seine Rolle im Mittelfeld. Kane absolvierte 622 Minuten in der Bundesliga. Dabei kam er auf 273 Ballkontakte und 176 erfolgreiche Pässe. Von 37 Torschüssen resultierten bisher nur die vier Treffer. Dies unterstreicht die Aussage, dass er sich weit vom Tor entfernt aufhält.

Auf internationaler Bühne sieht die Bilanz anders aus. In der Champions League erzielte Kane bereits vier Tore. Dazu kamen drei Vorlagen. Sein letzter Assist für Marc Laimer sorgte für den 2:0-Siegtreffer gegen Atletico Madrid. Hier beweist er seine Effizienz als reiner Torjäger.

Personalische Hintergründe der Analyse

Hummels vermutet, dass die vielen Ausflüge ins Mittelfeld die Torquote negativ beeinflussen. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der weiten Positionierung und der geringeren Anzahl an Toren. Kane würde häufiger treffen, wenn er näher am gegnerischen Tor agieren würde.

Einen humoristischen Aspekt fügt der Verteidiger hinzu. Er verfolge die Entwicklung des Engländers sehr genau. Der Grund dafür liegt in einer privaten Anwendung. Hummels nutzt die Spielplattform Kickbase, um Punkte gegen Kane zu sammeln.

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Da Kane dort wenig Punkte liefert, motiviere ihn der persönliche Wettbewerb. Er habe ihn bei Kickbase nicht viele Punkte gebracht. Dies verdeutlicht die enge Verbindung zwischen der taktischen Analyse und dem privaten Interesse. Hummels agiert hier als Experte und als Spieler.

Auswirkungen auf die taktische Ausrichtung

Die Forderungen von Mats Hummels könnten die weitere Entwicklung bei Bayern München beeinflussen. Die Beobachtung eines erfahrenen Profis wie Hummels trägt Gewicht. Es geht nicht nur um individuelle Zahlen, sondern um den Teamerfolg.

Kane hat die Qualitäten, um beides zu sein. Er kann im Aufbau spielen und er kann Tore schießen. Die Herausforderung besteht darin, das Gleichgewicht zu finden. Mehr Präsenz im Strafraum könnte die Effizienz steigern.

Die Fans und Experten werden nun verfolgen, ob sich die Taktik ändert. Ein häufigerer Aufenthalt im 16-Meter-Raum könnte die Tore multiplizieren. Hummels hat die Richtung klar vorgegeben. Die Umsetzung bleibt abzuwarten.